北陽・虻川美穂子、「似てると言われてる」シェフの夫と仲むつまじい2ショット公開 「似すぎです」「やっぱり言われるんですね」と反響

北陽・虻川美穂子、「似てると言われてる」シェフの夫と仲むつまじい2ショット公開 「似すぎです」「やっぱり言われるんですね」と反響