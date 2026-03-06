北陽・虻川美穂子、「似てると言われてる」シェフの夫と仲むつまじい2ショット公開 「似すぎです」「やっぱり言われるんですね」と反響
お笑いコンビ・北陽の虻川美穂子（51）が5日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は料理人夫の周一郎さんとノンストップ！」と夫婦共演を報告し、夫でイタリア料理店のオーナーシェフ・桝谷周一郎氏との夫婦2ショットを公開した。
【写真】「似すぎです」北陽・虻川美穂子＆シェフ夫の“仲良し”2ショット
虻川は「イカとキノコのクリーム煮美味しいから作ってみてね」と夫が番組内で披露した料理を紹介。今週アップされる虻川のYouTubeチャンネルにも桝谷氏が出演しているそうで、「主婦とは違う目線の買い物も興味深いね」と宣伝した。
投稿では2人が並んで穏やかな笑顔を見せる夫婦ショットを公開。それぞれ縁が太めの個性的なメガネをかけており、虻川は「夫婦で似てると言われてるけど似てるかな？ 今は似てない気がするぞ」とつぶやいた。
この投稿には、「すごく似てきてます」「似すぎですね」「似てるな〜って思ったら、やっぱり言われるんですね」「最高だぜぃ 理想の夫婦」などの声が寄せられている。
2人は2010年に結婚。15年に長男が誕生している。
【写真】「似すぎです」北陽・虻川美穂子＆シェフ夫の“仲良し”2ショット
虻川は「イカとキノコのクリーム煮美味しいから作ってみてね」と夫が番組内で披露した料理を紹介。今週アップされる虻川のYouTubeチャンネルにも桝谷氏が出演しているそうで、「主婦とは違う目線の買い物も興味深いね」と宣伝した。
この投稿には、「すごく似てきてます」「似すぎですね」「似てるな〜って思ったら、やっぱり言われるんですね」「最高だぜぃ 理想の夫婦」などの声が寄せられている。
2人は2010年に結婚。15年に長男が誕生している。