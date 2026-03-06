本日の予定【発言・イベント】
9:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）
22:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、CNBC出演
チポローネECB理事、イベント講演
7日0:15 サンフランシスコ連銀総裁・フィラデルフィア連銀総裁、金融政策会議「ドルの安全資産としての地位」出席
1:30 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00 シュナーベルECB理事、イベント講演
3:20 コリンズ・ボストン連銀総裁、経済状況について講演（質疑応答なし）
3:30 クリーブランド連銀総裁、豪中銀副総裁、金融政策会議「ドルの安全資産としての地位」出席
トランプ米政権、米防衛関連企業幹部と兵器生産加速について協議
ベッセント米財務長官、スタンフォード大学主催経済会議出席
7日（土）
中国外貨準備高（2月）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）
8日（日）
アラブ諸国外相、緊急会合開催
米国市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）
※予定は変更することがあります
22:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、CNBC出演
チポローネECB理事、イベント講演
7日0:15 サンフランシスコ連銀総裁・フィラデルフィア連銀総裁、金融政策会議「ドルの安全資産としての地位」出席
1:30 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:00 シュナーベルECB理事、イベント講演
3:20 コリンズ・ボストン連銀総裁、経済状況について講演（質疑応答なし）
3:30 クリーブランド連銀総裁、豪中銀副総裁、金融政策会議「ドルの安全資産としての地位」出席
トランプ米政権、米防衛関連企業幹部と兵器生産加速について協議
ベッセント米財務長官、スタンフォード大学主催経済会議出席
7日（土）
中国外貨準備高（2月）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）
8日（日）
アラブ諸国外相、緊急会合開催
米国市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）
※予定は変更することがあります