9:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）

22:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、CNBC出演

チポローネECB理事、イベント講演

7日0:15 サンフランシスコ連銀総裁・フィラデルフィア連銀総裁、金融政策会議「ドルの安全資産としての地位」出席

1:30 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

2:00 シュナーベルECB理事、イベント講演

3:20 コリンズ・ボストン連銀総裁、経済状況について講演（質疑応答なし）

3:30 クリーブランド連銀総裁、豪中銀副総裁、金融政策会議「ドルの安全資産としての地位」出席



トランプ米政権、米防衛関連企業幹部と兵器生産加速について協議

ベッセント米財務長官、スタンフォード大学主催経済会議出席



7日（土）

中国外貨準備高（2月）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（19日まで）



8日（日）

アラブ諸国外相、緊急会合開催

米国市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）



※予定は変更することがあります

外部サイト