◎全国の天気

九州は朝から、中国・四国は昼頃から雨が降り出す見込みです。雷を伴う所もあるでしょう。近畿・東海・北陸も夜には雨が降り出しそうです。関東も夜は沿岸部を中心に、雨の降る所があるでしょう。北日本も夜は雨や雪が降り出しそうです。

◎予想最高気温

大阪や名古屋、金沢は前日より3℃から4℃ほど高く、名古屋は18℃でしょう。長野は前日より6℃高い15℃の予想です。一方、福岡は前日より5℃低い12℃、東京は前日より3℃低い14℃で、空気がひんやりと感じられそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

7日(土)は山陰で冷たい雨が降りますが、その他はだんだんと日差しが戻るでしょう。8日(日)以降はしばらく晴れる所が多い見込みです。週末は風が冷たいですが、来週半ばは気温が上がって日差しが暖かく感じられそうです。

・札幌〜名古屋7日(土)日中は関東や東海、東北の太平洋側で日差しが戻るでしょう。一方、北陸から北日本の日本海側は10日(火)にかけて雪や雨が続く予想です。特に北海道は8日(日)にかけて雪や風が強まり、荒れた天気となるでしょう。