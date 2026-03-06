『ザワつく！』はじまって以来初！高嶋ちさ子が楽屋を訪ね…突然の出来事に石原良純はビックリ

3月6日（金）の『ザワつく！金曜日』では、「全国から厳選！大行列パン屋さん！」を開催。

“大行列パン”をかけて、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”がルーレット対決を繰り広げる。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

大行列ができる絶品ベーカリーを、全国から3店舗、選りすぐって紹介する今回の企画。

今回取り上げるのは、福岡県福岡市にある今年創業101年の老舗ベーカリーが誇る「レアな明太子にジュワッと染みるバター！名物明太フランス」、神奈川県湯河原の人気ベーカリーがさつま芋、南瓜、小豆をこれでもかと詰め込んで焼き上げた「香ばしい生地に具がぎっしり！食べれば虜のおやつパン」、滋賀県草津市のベーカリーで1日300個売れるという「インパクト抜群！クリームたっぷりの絶品シナモンロール」の3つ。

3人は「おいしそう…」「どんな味なんだろう」「食べてみたい！」と興味津々だが、それぞれ誰が食べられるかを、番組初登場の“ルーレット”によって決めることに。

ところが、一茂とちさ子が「これ絶対おかしい！」とルーレットに猛クレームを入れる事態が発生。いったい何が起きたのか？

はたして、大行列パンの食事権は誰の手に？

また番組では、ちさ子が一茂、良純、司会進行のサバンナ・高橋茂雄の楽屋を訪ね、バレンタインのチョコレートを配ったという話題で盛り上がる。

ちさ子がバレンタインチョコを3人に渡したのは、番組はじまって以来初めてのことで、バレンタインデーのことなど気にしていなかった良純はちさ子がなぜ突然、自分の楽屋に踏み込んできたのか、すごくビックリしたと話す。