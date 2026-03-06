プレミアリーグ 25/26の第29節 トットナムとクリスタルパレスの試合が、3月6日05:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。

トットナムはドミニク・ソランケ（FW）、マティス・テル（FW）、ランダル・コロムアニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、エバン・ゲッサン（FW）らが先発に名を連ねた。

14分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ダニエル・ムニョス（DF）に代わりナサニエル・クライン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

34分に試合が動く。トットナムのアーチー・グレイ（MF）のアシストからドミニク・ソランケ（FW）がゴールを決めてトットナムが先制。

38分にトットナムのミッキー・ファンデフェン（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

40分クリスタルパレスが同点に追いつく。イスマイラ・サール（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

42分、トットナムが選手交代を行う。souza（DF）からコナー・ギャラガー（MF）に交代した。

43分、トットナムが選手交代を行う。ランダル・コロムアニ（FW）からイブ・ビスマ（MF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+1分クリスタルパレスが逆転。アダム・ウォートン（MF）のアシストからヨルゲン・ラルセン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに45+7分クリスタルパレスが追加点。アダム・ウォートン（MF）のアシストからイスマイラ・サール（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。1-3とクリスタルパレスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、クリスタルパレスが1-3で勝利した。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）はフル出場した。

2026-03-06 07:20:09 更新