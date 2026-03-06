大森元貴『Mステ』に2度目のソロ出演！Snow Manは佐久間大介主演映画『スペシャルズ』主題歌を含む2曲を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月6日21時よりテレビ朝日系にて『ミュージックステーション』が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

大森元貴「0.2mm」

King & Prince「Waltz for Lily」

Snow Man「STARS」「オドロウゼ！」

徳永英明（「徳」は旧字体「英」は草冠の間に空きありが正式表記）「夢伝説」

ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」

ゆず「心音」

レミオロメン「3月9日」「さあはじめよう」

■大森元貴は、映画『90メートル』主題歌「0.2mm」をテレビ初披露

ソロで2度目の出演となるMrs. GREEN APPLE大森元貴（※メイン写真）は、ソロ活動5周年記念ミニアルバム『OITOMA』収録の映画『90メートル』の主題歌として書き下ろされた楽曲「0.2mm」をテレビ初披露。「優しく温かく、ソロならではのサウンドや雰囲気を大切につくりました」と大森。「Mステ2度目のソロ出演、緊張しますがよろしくお願いします！」と意気込みを明かしています。

■Snow Manは「STARS」「オドロウゼ！」の2曲を豪華パフォーマンス

Snow ManはTBS系スポーツ2026のテーマ曲「STARS」と、佐久間大介主演映画『スペシャルズ』の主題歌「オドロウゼ！」の2曲を披露。 自身の主演映画主題歌について、佐久間は「みんなで真似しやすいサビの振り付けです。いろいろな世代の方々に踊ってほしいという思いもあるので、ぜひタモリさんにも踊ってほしい」とコメント。ラウールも「何も考えずにただ楽しめる楽曲と振り付けだと思います！ 毎日頑張る皆さんを金曜の夜に元気づけたいです！」と力を込めた。

また「STARS」については「《この一瞬たった一回》の歌詞のように、背中を押す歌詞がちりばめられている楽曲」（岩本照）「オリンピックで選手の皆さんからもらった感動を力に歌いたい」（深澤辰哉）とコメント。渡辺翔太は「2曲やらせていただくので、ギャップのあるMステになればいいなと思っています」とメッセージを寄せている。

■レミオロメンは、卒業ソングの名曲「3月9日」を『Mステ』で17年ぶりに演奏

レミオロメンは、卒業ソングとして愛される名曲「3月9日」をMステでは17年ぶりに披露。さらに、3月4日リリースのベストアルバム収録の「さあはじめよう」をテレビ初パフォーマンス。「『さあはじめよう』は、僕らにとって14年ぶりの新曲。曲作りの段階から、レミオロメンらしい音の編み込み方や言葉との絡み方などを、ワクワク楽しみながら作りましたので、そんなワクワクやレミオロメン感を楽しんでもらえたらなと思います」と語っており、さらに「皆さんと音楽を通して繋がれること、とても幸せに感じています」と思いを明かしている。

また、卒業ソングとしても長く愛される「3月9日」については「レミオロメンの3人揃って、Mステでこの曲を、この門出の季節に届けることができてうれしいです」とコメント。「14年ぶりの活動再開ですが、またこうやってMステで演奏できることをうれしく思います。20代だった我々も40代になりました。これまでの経験を活かしつつ、楽しみながらパフォーマンスしたいと思います」と語っている。

■さらに、注目のパフォーマンスが目白押し！

さらに、King & Princeは永瀬廉×吉川愛のW主演映画『鬼の花嫁』の主題歌「Waltz for Lily」を、徳永英明は11年ぶりのカバーアルバム『COVERS』に収録されているスターダスト☆レビューの「夢伝説」を披露。ハンバート ハンバートは、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌として書き下ろされた楽曲「笑ったり転んだり」、ゆずは北川悠仁が作詩/作曲を手掛けたCMソング「心音」をテレビ初パフォーマンス。豪華7組の生パフォーマンスを楽しもう。

■番組情報

テレビ朝日系『ミュージックステーション』

03/06（金）21:00～

MC：タモリ 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

出演：大森元貴 King & Prince Snow Man 徳永英明 ハンバート ハンバート ゆず レミオロメン

