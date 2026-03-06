日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の5万4620円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61607.32円 ボリンジャーバンド3σ
59769.81円 ボリンジャーバンド2σ
57932.31円 ボリンジャーバンド1σ
56650.00円 一目均衡表・転換線
56094.80円 25日移動平均
56045.00円 一目均衡表・基準線
55632.00円 5日移動平均
55278.06円 5日日経平均株価現物終値
54620.00円 6日夜間取引終値
54257.29円 ボリンジャーバンド-1σ
52744.80円 75日移動平均
52419.79円 ボリンジャーバンド2σ
52397.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51300.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50582.28円 ボリンジャーバンド3σ
46454.05円 200日移動平均
株探ニュース
