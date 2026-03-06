　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の5万4620円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61607.32円　　ボリンジャーバンド3σ
59769.81円　　ボリンジャーバンド2σ
57932.31円　　ボリンジャーバンド1σ
56650.00円　　一目均衡表・転換線
56094.80円　　25日移動平均
56045.00円　　一目均衡表・基準線
55632.00円　　5日移動平均
55278.06円　　5日日経平均株価現物終値
54620.00円　　6日夜間取引終値
54257.29円　　ボリンジャーバンド-1σ
52744.80円　　75日移動平均
52419.79円　　ボリンジャーバンド2σ
52397.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
51300.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
50582.28円　　ボリンジャーバンド3σ
46454.05円　　200日移動平均


