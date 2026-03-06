TOPIX先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比43.5ポイント安の3642ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4097.13ポイント ボリンジャーバンド3σ
3982.80ポイント ボリンジャーバンド2σ
3868.47ポイント ボリンジャーバンド1σ
3779.50ポイント 一目均衡表・転換線
3754.14ポイント 25日移動平均
3728.50ポイント 一目均衡表・基準線
3725.40ポイント 5日移動平均
3702.67ポイント 5日TOPIX現物終値
3642.00ポイント 6日夜間取引終値
3639.81ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3560.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3546.03ポイント 75日移動平均
3525.48ポイント ボリンジャーバンド2σ
3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3411.15ポイント ボリンジャーバンド3σ
3205.24ポイント 200日移動平均
株探ニュース
