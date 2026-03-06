6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比43.5ポイント安の3642ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4097.13ポイント ボリンジャーバンド3σ

3982.80ポイント ボリンジャーバンド2σ

3868.47ポイント ボリンジャーバンド1σ

3779.50ポイント 一目均衡表・転換線

3754.14ポイント 25日移動平均

3728.50ポイント 一目均衡表・基準線

3725.40ポイント 5日移動平均

3702.67ポイント 5日TOPIX現物終値

3642.00ポイント 6日夜間取引終値

3639.81ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3560.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3546.03ポイント 75日移動平均

3525.48ポイント ボリンジャーバンド2σ

3459.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3411.15ポイント ボリンジャーバンド3σ

3205.24ポイント 200日移動平均





