　6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比43.5ポイント安の3642ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4097.13ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3982.80ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3868.47ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3779.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3754.14ポイント　　25日移動平均
3728.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3725.40ポイント　　5日移動平均
3702.67ポイント　　5日TOPIX現物終値
3642.00ポイント　　6日夜間取引終値
3639.81ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3560.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3546.03ポイント　　75日移動平均
3525.48ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3459.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3411.15ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3205.24ポイント　　200日移動平均


