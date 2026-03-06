6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の739ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



794.61ポイント ボリンジャーバンド3σ

774.18ポイント ボリンジャーバンド2σ

753.75ポイント ボリンジャーバンド1σ

749.61ポイント 5日東証グロース市場250指数現物終値

743.00ポイント 5日移動平均

739.00ポイント 6日夜間取引終値

733.32ポイント 25日移動平均

733.00ポイント 一目均衡表・転換線

731.39ポイント 200日移動平均

724.50ポイント 一目均衡表・基準線

712.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ

702.80ポイント 75日移動平均

698.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

692.46ポイント ボリンジャーバンド2σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

672.03ポイント ボリンジャーバンド3σ





