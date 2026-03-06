　6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の739ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

794.61ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
774.18ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
753.75ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
749.61ポイント　　5日東証グロース市場250指数現物終値
743.00ポイント　　5日移動平均
739.00ポイント　　6日夜間取引終値
733.32ポイント　　25日移動平均
733.00ポイント　　一目均衡表・転換線
731.39ポイント　　200日移動平均
724.50ポイント　　一目均衡表・基準線
712.89ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
702.80ポイント　　75日移動平均
698.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
692.46ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
672.03ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース