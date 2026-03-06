グロース先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の739ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
794.61ポイント ボリンジャーバンド3σ
774.18ポイント ボリンジャーバンド2σ
753.75ポイント ボリンジャーバンド1σ
749.61ポイント 5日東証グロース市場250指数現物終値
743.00ポイント 5日移動平均
739.00ポイント 6日夜間取引終値
733.32ポイント 25日移動平均
733.00ポイント 一目均衡表・転換線
731.39ポイント 200日移動平均
724.50ポイント 一目均衡表・基準線
712.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ
702.80ポイント 75日移動平均
698.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
692.46ポイント ボリンジャーバンド2σ
684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
672.03ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
