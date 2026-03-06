プロボクシングIBF世界スーパーフライ級タイトルマッチ、王者ウィリバルド・ガルシア（36＝メキシコ）―同級3位アンドルー・モロニー（35＝オーストラリア）の興行権を、元世界3階級制覇王者・亀田興毅氏（39）の亀田プロモーションが落札したと、米専門メディア「ボクシングシーン」が5日に報じた。

亀田プロモーションは同日に行われた入札で31万5000ドル（約4961万円）で興行権を落札。元世界6階級制覇王者マニー・パッキャオ率いるMPプロモーションズの27万5100ドル（約4333万円）を上回ったという。試合日時と会場は未定だが、「ボクシングシーン」は4月17〜19日にキルギスで開催される3日間興行で行われる可能性が高いと報じた。キルギス興行ではWBA世界スーパーフライ級11位の佐野遥渉（22＝LUSH）が同級暫定王者デビッド・ヒメネス（33＝コスタリカ）と対戦することが発表されている。

ガルシアは24年12月、静岡で開催された亀田プロモーションの興行に出場。IBF世界スーパーフライ級王座決定戦でレネ・カリスト（30＝メキシコ）と引き分けていた。

ガルシアは25年5月にカリストとの再戦で2―1と判定勝ちし、王座を獲得。同年12月27日にはサウジアラビア・リヤドで寺地拳四朗（34＝BMB）との初防衛戦が予定されていたが、前日計量後に体調不良を訴えて試合は中止に。寺地側は試合の再設定を希望したものの、IBFは1月にモロニーとの指名試合を指令していた。