米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がドジャースの招待選手（ノンロースター）でベテラン内野手のサンティアゴ・エスピナル（31）が開幕ロースター入りの有力候補になっていることについて解説している。デーブ・ロバーツ監督は5日「エスピナルが（開幕時に）チームに入っていないというのは想像しにくい」と明かした。

キャンプの残り数週間で状況が変わる可能性はあるが、ロバーツ監督は選手たちがキャンプに合流した際にもエスピナルを高く評価しており、右打ちのユーティリティー内野手はカクタスリーグで最初の数試合で14打数8安打、二塁打2本、盗塁1と好スタートを切っている。

エスピナルは三塁（MLBで1794イニング）と二塁（1621イニング）で豊富な経験を持つ。さらに遊撃でも343イニング（多くは2020年）、外野の両翼で114イニング、一塁でも16イニング守った実績がある。こうした守備の柔軟性は、ドジャースがベンチ要員に求める典型的な要素だ。

エスピナルは過去2シーズンをレッズで過ごしたが、打撃面では苦戦した。719打席で打率.245/出塁率.294/長打率.322の成績だった。ドジャースでは主に二塁の選択肢になると見られ、左打ちのキム・ヘソンとプラトーンで起用される可能性がある。エスピナルは、左投手に対して通算打率.291/出塁率.344/長打率.409だ。二塁のポジションは最終的にはトミー・エドマンが担う予定だが、11月の足首手術からの回復中で、シーズン開幕は負傷者リスト入りが見込まれている。