石川さゆり、娘との“顔出し”親子2ショット添え今年のひな祭りの思い出を披露「2人とも美しすぎます」「とても楽しそう」
歌手の石川さゆり（68）が5日、自身のインスタグラムを更新。娘・佐保里さんとの2ショット写真などを添え、友人らと「女子会」のように楽しんだというひな祭りパーティーの思い出をシェアした。
【写真】「2人とも美しすぎます」娘・佐保里さんとの“顔出し”2ショット披露の石川さゆり
石川は「1日遅れのお雛様です。お友達も来て、女子会になりました」と明かし、複数枚の写真をアップ。飾られた雛人形を背景に撮影した親子ショットのほか、みんなでワイワイと楽しんだ食事や自宅でくつろぐ愛猫・クッタロマンの様子などを披露した。
食卓には、ひな祭りの石川家ではおなじみの料理が並んだそうで「今年も、お雛様のご飯はサフランライスのちらし寿司、ローストビーフ、赤貝のぬた、菜の花胡麻和え、蛤のお吸い物、ほたるいか、デザートはラズベリーとサワークリーム」とメニューを明かすとともに、「戸田恵子ちゃんがお料理の写真を撮ってくれました」と説明。
「あっ！という間に23時45分 みんな三々五々お家に帰ってゆきました。楽しかったなぁー さぁ！お片付けして休みましょ」と充実した時間を過ごしたことを伝え、「今日も元気に有楽町のフォーラムのステージでコンサート 歌いまぁーす」と気合十分につづっていた。
コメント欄には「戸田恵子さんや娘さんとの女子会とても楽しそうですね〜！」「お雛様と共にピースと笑顔に超最高の2Shot」「お写真が2人とも美しすぎます」「料理もおいしそう」「にぎやかな雛祭りになりましたね♪」など、さまざまな反響が寄せられている。
