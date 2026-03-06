WBCが東京ドームで開幕

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで前回8強のオーストラリア（豪州）が3-0で台湾に完封勝ち。2024年プレミア12王者にいきなり土をつけた。元エンゼルスのアーロン・ホワイトフィールド外野手は大谷翔平（ドジャース）との再会を心待ちにした。

ホワイトフィールドは俊足堅守を誇る豪州不動の中堅手。エンゼルスのメジャーロースターにいた期間は2022年5月の約1週間のみだが、スプリングトレーニングでも大谷と時間を共にする機会があった。前回のWBCでは試合前に大谷と談笑。「お願いだからホームラン打たないでねと言ったら、彼は僕に『お願いだから盗塁しないで』って返してきたんだ」と2023年11月の取材で明かしていた。

豪州代表としてたびたび来日しているホワイトフィールドだが、大谷がいる侍ジャパンと対戦するのは3年ぶりとなる。「ショウヘイがこの国にもたらすものは信じられないからね。母国に戻ってプレーできるのは彼にとっても間違いなく素晴らしいことだと思うよ」。ワールドシリーズ連覇の時にも祝福のメッセージを送ったそうだが、今回はまだ対面していないという。

「日本と対戦する時に、少し話せたらと思っているよ」。3年前の時点でメジャートップクラスの選手だった大谷だが、WBCでMVPを獲得後、米大リーグでも3年連続リーグMVP、ワールドシリーズ連覇と偉業を打ち立て続けている。周囲を取り巻く喧騒も増すばかり。「とんでもないことになっているからね。出来る限り気楽な感じで、彼にただ楽しんでプレーしてもらいたいと思っている」と気遣った。

再会できたらどんな言葉をかけるか。「お願いだからホームラン打たないで、だね（笑）」。前回は1打席目から特大3ランを打たれて“裏切り”にあった。「彼は球界で最高の選手。彼と対戦するのは楽しいし、彼の活躍を見るだけでも楽しいんだ。会えるのを心待ちにしているよ」。初戦に快勝した豪州が日本と対戦するのは8日だ。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）