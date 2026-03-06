有名人ママたちの“ひな祭り”グルメがすごい！ 人気歌手は芸術品のような一品を披露
今週迎えたひな祭り。ひな祭りと言えば、女児の幸福を祈るために行われ、ひな飾り、白酒、菱餅、桃の花などを飾る行事で、あわせて“ひな祭り”グルメも見逃せない。今回は、有名人ママたちがInstagramで披露した豪勢なひな祭りグルメの数々をまとめた！
■渡辺美奈代
これまでもさまざまな手料理をInstagramに披露してきた元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代。今回のひな祭りも「ひな祭りごはん」とごちそうを披露した。
テーブルに鎮座するのは、花の形に型抜きされたピンク色の大根、いくら、海老、錦糸卵、菜の花、レンコンが乗ったひな祭りらしいちらし寿司。そのほか、愛犬COCOの誕生日ということで、かわいらしいバースデーケーキも。
華やかな食卓にファンからは「彩りが綺麗で豪華な雛祭りのご飯」「とっても美味しそうです」「盛り付けも豪華で素敵」といった称賛が寄せられた。
■辻希美
昨年8月に5子となる次女・夢空を出産した子だくさんタレントの辻希美。「我が家の姉妹の雛祭り そして夢は初節句」とつづると、夫の杉浦太陽と、長女でインフルエンサーの希空の4人でひな祭りをお祝いするショットを公開。4人の隣にはかわいらしいサイズのひな壇が鎮座。さらに18歳の希空が、昨年生まれたばかりの妹を大事そうに抱える2ショットも公開している。
また、ひな祭りグルメももちろん作ったようで、ちらし寿司や「希空＆夢空」と記されたホールケーキなども並ぶ、華やかな食卓も公開している。
■近藤千尋
お笑いコンビ・ジャングルポケット、太田博久の妻で3人の娘を育てる人気モデル、タレントの近藤千尋は、「今年はお雛人形を出せなかったから（気付いたら当日だった。笑）せめてもの手巻き寿司パーティー」と、具材がずらりと並んだ食卓を公開している。
「女の子三人なので来年こそは…」と母親としての悔しさをにじませつつも、「子供達が一生懸命お稲荷さん作ってて可愛かった」と写真に写るかわいらしいいなり寿司にも言及している。ファンからは「すごーいご馳走」「どんだけ豪華」といった声のほか、娘たちによるお手製のいなり寿司にも「可愛いおいなりさん美味しそう〜」といった声が寄せられている。
工藤静香はまるで“絵画”のようなちらし寿司を披露！
■工藤静香
Instagramでたびたび自身の自慢の手料理を披露してきた歌手の工藤静香。今回の投稿では「こんなに美しい鯛のアラが売っているとラッキーな気持ちになりませんか？笑 ひな祭りはちらし寿司を作りたくなります！ そしておっきな蛤！」と手作り料理を披露。完成までの様子も添えている。
1枚目と2枚目には、大きな寿司桶に盛り付けられたちらし寿司が写っており、アボカドや海鮮など、ショッキングピンクの色合いは、工藤が得意な絵画のよう。さらに3枚目と4枚目では調理前の鯛のアラの写真も公開しており、ファンからは「見るのも食べるのも嬉しいひな祭り」「食の芸術品」「お花畑みたいに華やかなちらし寿司」などの声が多数集まった。
■木下優樹菜
元タレントで、2人の娘たちを育てているシングルマザーの木下優樹菜は、「2026-3.3」と日付を記して、ひな祭りの食卓を公開している。
「茶碗蒸し」「五目ちらし寿司」「真鯛の塩昆布和え」「春巻き」「お吸い物」「かごせいのかまぼこ」とお品書きも乗せており、豪華な食卓に。ただ、「食べる前に姉妹喧嘩しやがりましたので、怒鳴り散らかした母ちゃんデシタ」と、年頃の娘たちを育てるお母さんならでは“裏話”も。
コメント欄には「料理上手」「まじで優樹菜ちゃんの子どもになりたい」「ご馳走〜」といった称賛が寄せられている。
■土屋太鳳
2023年1月に片寄涼太と結婚し、同年8月に第1子を出産した女優の土屋太鳳は、Instagramで「小さな家族と一緒に作った」という愛情あふれる“ハート型”のかわいらしい押し寿司を披露した。
土屋は「ドタバタしながら作ったので具材を入れ忘れたり途中で食べたくなってしまったりしたけれど味は美味しかったです」とハプニングもあったことを明かしつつ、報告。なお、「ちなみにハートの真ん中にトッピングしているのは家族みんなが大好きな、ちりめん山椒」と、家族の好みにあわせたことも報告している。
見た目からして愛情のこもった押し寿司には「可愛いステキな愛あふれるちらし寿司」「ハートのかたちをしたちらしずしってとってもかわいいね」「太鳳ちゃん本当に良いママ」といった反響が寄せられている。
