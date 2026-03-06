◆オープン戦 マリナーズ―パドレス（５日、米アリゾナ州ピオリア＝ピオリアスタジアム）

パドレスがマリナーズとのオープン戦の２回に１２点を挙げる超ビッグイニングを記録した。

２回１死でメジャー初挑戦の宋成文が放った右越えソロから打線が爆発。連続二塁打で２点目。四球と失策で満塁となり、ロレアノが２点適時打。シーツ適時打で５点目。カステラノスが安打で続いて満塁とし、アンドゥハーが押し出し四球で６点目を挙げた。

打線一巡で宋成文の２打席目は空振り三振。２死となったが、攻撃はまだまだ続いた。

２死満塁からフランスが２点適時二塁打。フェルミンも２点適時打で１０点に到達した。２死一塁でクロネンワースが中越え２ランを放ち、１２点とした。

その後もメリルが安打、ロレアノが二塁打と攻撃の手を休めなかったが、シーツが左飛でついに３アウト。打者１７人で１１安打、２本塁打、４二塁打、２四球。２８分以上も攻撃しっぱなしだった。

パドレスは３回にも５点、４回に１点、５回に２点、６回にも１点を入れ、６回途中まで２１―４としている。