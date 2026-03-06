◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６」（５日、後楽園ホール）観衆１０８０

新日本プロレスは５日、春の最強戦士決定トーナメント「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６」（ＮＪＣ）を開催した。

第１試合の８人タッグマッチで「柔道金メダル」ウルフアロンが矢野通、マスター・ワト、海野翔太と組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」金丸義信、高橋裕二郎、ＤＯＵＫＩ、チェーズ・オーエンズと対戦した。

ウルフは前日４日の後楽園大会での「ＮＪＣ」１回戦で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ドン・ファレと対戦したが、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」の乱入、襲撃、介入、反則のラッシュに屈し敗れた。

２・１１大阪で成田蓮に敗れ「ＮＥＶＥＲ王座」を奪われシングル２連敗。再起を期した一戦でまたもリング上で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」からトレイン攻撃を受けたが、金丸を裏投げで投げ捨て、裕二郎に串刺しラリアット、ブレーンバスターからエルボードロップを食らわせ怒りを爆発させた。試合もワトがベンダバールで金丸を沈め勝利した。

試合後、ウルフは「昨日の戦い、まぁ見返したけど、最終的に１対７。まぁいいよ、全然。何人で来ようがそれがお前たちの闘い方ってことはもうよくわかってるし。まぁでも、あれが相手の限界だと思ってるから、俺はそれをただ超えていくだけ。まぁ柔道時代だっていつだって屈辱だったりとか、敗北を味わって成長してきたから。これからもそれは変わらないし、今まで通り成長させてもらいます」とリベンジを誓った。

さらに「なんかあります、聞きたいこと？」と報道陣へ問いかけると「ＨＯＵＳＥ ＯＦ ＴＯＲＴＵＲＥに２連敗という点で、成田選手にもファレ選手にも借りをそれぞれ返したいというお気持ちはありますか？」と聞かれた。

ウルフは「借りを返したい……借り……うん、借りっていうふうには思ってないけど、でも絶対このままでは終わらないっすね」と「Ｈ．Ｏ．Ｔ」への制裁を宣言し「やっぱ悔しさっていうのは俺の原動力なんで、これを糧にしてね、これを力に変えて全て僕のプロレス人生のレベルアップにつなげさせてもらいます」と明かし「まぁできなかったことを見返したって、結果は変わらないから、そこについてどういうふうに思うってことは今することじゃないと思うし。まぁドン底、今こうやって２連敗して自分としては自分自身の強さっていうところが少し分からなくなってきてる部分もあるけど、でも下から這い上がるほうがやることがたくさんあるし、これから先も自分自身のやること、やるべきことっていうのが見えてくると思います。それをただ見つけてやってくだけです」と掲げた。

◆３・５後楽園全成績

▼第０試合 １０分１本勝負

〇安田優虎（６分５１秒 逆エビ固め）中原大誠●

▼第１試合 ２０分１本勝負

矢野通、ウルフアロン、〇マスター・ワト、海野翔太（８分３８秒 ベンダバール）金丸義信●、高橋裕二郎、ＤＯＵＫＩ、チェーズ・オーエンズ

▼第２試合 ２０分１本勝負

外道、〇鷹木信悟（３分５３秒 ＷＡＲスペシャル）ディック東郷●、ドン・ファレ

▼第３試合 ２０分１本勝負

〇ジェイコブ・オースティン・ヤング、ＨＥＮＡＲＥ、ジェイク・リー（９分２１秒 Ｉｍｐｅｒｉａｌ Ｐｒｉｓｏｎ）松本達哉●、後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ

▼第４試合 ３０分１本勝負

ドリラ・モロニー、〇ＯＳＫＡＲ（４分３５秒 ネックハンギングボム→エビ固め）ゼイン・ジェイ●、カラム・ニューマン

▼第５試合 ３０分１本勝負

〇ザック・セイバーＪｒ．、藤田晃生、ロビー・イーグルス、大岩陵平（１４分０７秒 レッグスプリット・ウィズ・フェースロック）永井大貴●、辻陽太、ロビー・エックス、石森太二、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ、ハートリー・ジャクソン

▼第６試合 『ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６』１回戦 時間無制限１本勝負

〇ボルチン・オレッグ（１８分０８秒 ラストカミカゼ→体固め）エル・ファンタズモ●

▼第７試合 同 時間無制限１本勝負

〇成田蓮（２２分４０秒 地獄の断頭台→体固め）タイチ●