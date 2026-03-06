「米国と同盟を威嚇したり、我々の決心を試そうとしたりする者に告ぐ。我々がそちらへ向かう可能性があるという点を肝に銘じよ。我々は戦闘を継続しながらも、また別の戦闘を戦うことができ、結局は勝利する」

2日（現地時間）、ペンタゴンで開かれた対イラン空爆作戦に関する記者会見で、ダン・ケイン統合参謀本部議長は冒頭発言の最後に、突如として会見の聞き手を記者団ではなく「不特定多数の敵」に切り替えた。彼は悲壮な語調で「米中央軍の全域で主要な戦闘作戦を継続すると同時に、米国は世界中どこで起きる緊急事態にも対応できる」と述べた。イランに対する勝戦の意志を誇示し、安保の空白はないと強調したのは、北朝鮮・中国・ロシアなど反米連帯国に対し「軽々しく蠢動するな」というメッセージを送ったも同然だった。

実際、イランの最高指導者アヤトラ・アリ・ハメネイ師の除去および核施設打撃というこれまでにない軍事作戦が進められる中、米首脳部からは北朝鮮を狙った間接的な警告が相次いでいる。大量破壊兵器（WMD）開発においてイランと双子のような存在である北朝鮮に対し、核兵器に関連する誤判は禁物だという点を明確にしている。

ドナルド・トランプ大統領は4日、記者会見で「狂った人々が核兵器を持てば悪いことが起きる」と述べた。イランの次期最高指導者選出を念頭に置いた発言だが、「不法核開発国」である金正恩（キム・ジョンウン）政権を同時に狙ったものだという声が上がった。

ピート・ヘグセス戦争長官も同日のブリーフィングで、「イランと核開発で協力する北朝鮮は、イランを保護すると宣言した」という取材陣の指摘に対し、「我々はイランの核の野望を処理する予定であり、その過程で十分な信号を送ることになるだろう」と答えた。イラン打撃作戦そのものが、米国を核で脅かすなという、北朝鮮に対する間接的な警告である点を明確にした格好だ。

トランプ氏の新たな国防戦略の設計者とされるエルブリッジ・コルビー国防次官（政策担当）も、前日の上院軍事委員会公聴会で、北朝鮮とロシアを米国の「明白かつ主要な実存的脅威」と規定した。最近、ワシントン政界に北朝鮮の核の脅威を軽視する雰囲気が形成されているという懸念に対し、はっきりと一線を画したものだ。

米国が、イランは時間稼ぎのための交渉をしながら裏では核開発を継続していたという理由で空爆を敢行したことから、北朝鮮にだけ寛大な基準を適用することを期待するのは難しくなったとの指摘も出ている。

北朝鮮もまた、イラン事態に関する推移を注視している雰囲気だ。米国のイラン攻撃直後の1日、外務省談話の形式で「侵略行為」と批判した後、直接的な反応は自制したまま、金委員長がイラン事態後、初の軍事行動に乗り出した。国際的な紛争発生時に隠遁していた父・金正日（キム・ジョンイル）国防委員長とは異なり、金委員長は就役を控えた5000トン級の新型駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」に乗り込んだ。

労働新聞は5日、金委員長が3日と4日の2日間にわたって崔賢を訪問し、「艦船区分隊の戦闘政治訓練の実態と、就役を控えて進行中の艦の作戦遂行能力評価試験の工程を了解（点検）した」と報じた。金委員長は「海軍の核武装化は満足に遂行されている」と述べた。

また「我々はこの（崔賢）のような、あるいはこれ以上のクラスの水上艦を新しい5カ年計画の期間に毎年2隻ずつ建造しなければならない」と強調した。ロシア・ウクライナ戦争への派兵を通じて、従来型の陸上戦力の近代化やドローン開発などで成果を上げているものの、海軍力は依然として脆弱である点を意識したものと見られる。

特に金委員長は4日、崔賢で実施された艦対地戦略巡洋ミサイルの試験発射を参観したが、金委員長が核武装化を強調したことから、これは北朝鮮が戦術核弾頭だと主張する「火山（ファサン）31」を搭載できる「矢（ファサル）」系列の巡洋ミサイルである可能性がある。低高度の滑空飛行という特性のため、既存の迎撃体系での対応が難しい艦対地巡洋ミサイルを意図的に露出させ、海上で核による「反撃」ができる能力を誇示したといえる。