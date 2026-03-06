2月28日午後5時半過ぎ、高市早苗首相（64）が空路で訪れた石川県は、分厚い曇に覆われていた。空港から車で向かった先は金沢市の本多の森北電ホール。3月8日投開票の石川県知事選で再選を目指す馳浩氏のため、現職の総理が異例の応援演説を行った。

官邸での危機対応より、お友達の選挙応援を選んだ高市氏 ©時事通信社

イラン攻撃→馳浩氏の応援演説

「ご承知の通り、イランで大変な事が起きています。ちょうどこちらに向かうために空港に向けて出発しようという時に、イスラエルがイランを攻撃したと第一報が入り、飛行機に乗る直前、どうも米軍も参戦したらしいと。飛行機に乗るかどうか迷ったんですが……」

黒い指なし手袋をはめた右手でマイクを握り、イラン攻撃について、神妙な面持ちでこう語ったのだ。

ところが――。政治部デスクが首を傾げる。

「攻撃が始まったのは3時15分で、首相が公邸を出たのは3時56分。出発まで約40分もあり、出張の取り止めを検討する時間は充分にあったはず。また、首相が飛行機に乗る直前の4時半頃にトランプ大統領がSNSで攻撃を発表しましたが、一般人と同じタイミングまで参戦を知らなかったというのも驚きです」

公務より政治活動を優先したことで批判の声も

一体、なぜ高市氏は馳氏の応援にこだわったのか。

政治部デスクが続ける。

「2人は旧安倍派で、第3次安倍改造内閣で総務大臣と文科大臣を務めた仲。2021年の総裁選では、馳氏が推薦人の1人に名前を連ねた。現在、馳氏と新人の山野之義氏が横一線の状況のため、何としても応援に駆け付けたかったようです」

だが公務より政治活動を優先したことで批判の声も。

官邸関係者が言う。

「官邸に戻ったのは夜10時12分。国家安全保障会議の開催は同45分から。攻撃開始から7時間以上が経過しており、中東では主要都市が次々と爆撃に晒されていた。多くの邦人が危険な状況下にありました」

もっとも、腹心の木原稔官房長官は3月1日未明の会見で「出張したこと自体に問題があったとは考えていない」と擁護するばかり。

先の衆院選で大勝した高市氏に、いま大きな試練が訪れている――。

