オーラスで掴んだ僥倖の逆転勝利。EX風林火山・内川幸太郎（連盟）が3月5日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板し、個人12勝目をあげた。

【映像】内川、ポン・ポン・ポンでラス牌の衝撃引き勝ち

当試合は起家からBEAST X・下石戟（協会）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、内川の並びでスタート。東1局では下石がダマテンで構える中、内川がリーチを宣告。しかし浅井から下石の待ち牌の2索がこぼれ、1500点（供託1000点）を獲得。東1局1本場では下石が6300点をツモアガって幸先の良いスタートを切った。

東場では下石が3回、浅見が3回、内川が2回のアガリを決め、述べ10局を行い、ロングゲームの様相を呈す。そんな中、南3局で大きくゲームが動いた。浅井がひとり大きく下位に沈む中、下石が3万1000点、浅見が3万点、内川が3万1500点と接戦が繰り広げられていたが、浅見が満貫・8000点のツモアガリを決め、これで勝負有りに思われた。

しかし南4局1本場では下石がリーチで仕掛ける中、浅井がダマテンで構える。すると浅見が浅井の待ち牌である7万を掴み、満貫・8000点（＋300点、供託3000点）を放銃。これで2番手の内川の逆転トップが決まった。まさかのどんでん返しに熱血実況で知られる日吉辰哉（連盟）も「まじ…？ こんなことあります？」と呆然とした。

絶体絶命かと思いきや、オーラスで掴んだ白星。インタビューに応じた内川は「ラッキーの一言です。オーラス僅差だったので、3着の方が濃厚だよねと思いながら打ってました」と率直な感想をこぼした。

内川は個人ランク2位で、チームメイトの永井孝典（最高位戦）が1位となっている。この勝利で内川は12勝目で、あと1勝で永井に並び、個人ポイントも128.1差となった。ただ内川は「もちろんその先で（MVPを）取れたらと思っていますが、まず優先するのはチームポイント。KONAMIさんも迫ってきているので、セミファイナルに向け少しでもポイントを稼いでいる方が良い」とあくまでもチームの事情を優先することを強調。

ただ内川曰く永井は「1ヶ月前から（個人賞を）意識している」とのこと。その上で、内川は「まだ1月もあるのにね〜経験が浅いよね〜」とMの先輩として後輩をいじると、最後に「良い感じでトップが重ねられています。引き続き、残り15戦戦っていきますので、応援をよろしくお願いします」と炎護舞隊に呼びかけていた。

【第1試合結果】

1着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）3万0000点/＋50.0

2着 BEAST X・下石戟（協会）2万8500点/＋8.5

3着 赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）2万8200点/▲11.8

4着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）1万3300点/▲46.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）