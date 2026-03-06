「100万円以上」IMALU、自宅の建設で“一番高かった出費”を明かす 奄美大島にDIYで家を作る
明石家さんま＆大竹しのぶの長女でタレントのIMALUが、4日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』(毎週水曜 後9：00）にゲスト出演。DIYで建設したという奄美大島の自宅を紹介するとともに、島での暮らしを明かした。
【動画】オーシャンビューが一望できる！“DIYで建てた”奄美大島の3LDKの自宅
この日は「今こそ持ち家派VS賃貸派…結局どっちが得!?春の物件SP」と題して放送。現在、奄美大島と東京での2拠点生活を送っているIMALUは、「持ち家派」として登場した。
奄美大島の自宅は、「完全に山の状態から」事実婚に近いパートナーと共に建てたという。VTRでは、木の温もりがあふれるリビングやオーシャンビューが一望できるベランダなど、随所にこだわりが光る自宅の様子を披露した。
MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「よく自分でこんなの造れたな」と驚きの声が上がると、IMALUは「大工さんと一緒にDIYで作ったので、かなりお手頃（価格）」だったと笑顔を見せた。
大変だったことといえば、建てた土地に水道が通っていなかったこと。最初のうちは山から水を引っ張り、サンゴなどでろ過させるなどして生活していたというが、「雨が降ると茶色い水が出てくるみたいな感じだった」ことから、やはり水道を通すことになったそう。
前段で手頃に家を建てられたと明かしていたIMALUだが、「水道を通すのが一番お金かかりました」といい、その金額について「100万円以上」と告白した。
