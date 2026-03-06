西から天気が下り坂 夜は東日本にも雨雲

きょうは西から天気が下り坂となり、西日本では雨脚の強まる所もあるでしょう。夜は東日本にも雨雲が広がりそうです。

【写真を見る】【西から雨雲】西日本では雨脚強まる所も 東〜北日本も雲多く、夜は雨や雪の降り出す所がある見込み 週末は強風や気温変化に注意を 6日の天気

関東の強い風はおさまるものの、雲が多く気温は平年並みに戻るでしょう。朝から雨の九州北部などは気温があまり上がらず、冷たい雨になりそうです。週末は再び北風が強まって、気温の変化も大きくなるでしょう。

午後は九州南部や四国も雨 夜は近畿にも

日本海から近づく前線や低気圧の影響で、西から雨雲が広がるでしょう。九州北部や中国地方は、朝から雨となりそうです。午後は九州南部や四国も雨となり、夜は近畿にも雨の範囲が広がる見込みです。西日本を中心に雷を伴って雨脚の強まる所もあるでしょう。

東日本や北日本も日中は雲が広がりやすく、東日本でも夜は雨の降り出す所がある見込みです。夜遅くなると、北日本でも雨や雪の降り出す所があるでしょう。

福岡や松江で12℃ 東京で14℃の予想

日中の気温は、朝から雨の九州や中国地方はきのうより低く、福岡や松江で12℃と、風も冷たく感じられるでしょう。関東では強い北風がおさまるものの、きのうより低く、東京で14℃の予想です。名古屋や大阪などは南風の影響で気温が高くなり、18℃くらいまで上がりそうです。北日本もこの時季としては高くなるため、雪の多い地域はなだれに注意が必要です。



【 各地の予想最高気温 】

札幌：5℃ 釧路：5℃ 青森：8℃

盛岡：10℃ 仙台：10℃ 新潟：12℃

長野：15℃ 金沢：14℃ 東京：14℃

名古屋：18℃ 大阪：17℃ 岡山：13℃

広島：12℃ 松江：12℃ 高知：17℃

福岡：12℃ 鹿児島：18℃ 那覇：25℃

この先の天気は？

あすは東海や関東では朝まで雨が降るものの、日中は回復して関東から西は晴れるでしょう。雨上がりで花粉の飛ぶ量も多くなりそうです。北日本や日本海側は雪や雨となって、風も強く荒れた天気になるでしょう。東京では18℃まで上がりますが、午後は北風が強まって冷えてきます。

日曜日にかけても北風が強く、関東から西も13℃前後と風冷えになりそうです。強い風や気温の変化にお気をつけください。日曜日は北海道でふぶきに注意が必要です。