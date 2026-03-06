あっさりしたスープに、細めの麺。食べた瞬間の感動はもちろん、お腹と心が満たされてもなお口の中に残る心地の良い余韻が胸を打ち「また食べたい」と思わせる。それが50歳を超えても気にせず食べられる一杯ではないでしょうか。今回は50歳からでもおすすめの塩ラーメンにこだわって厳選しました。

軽いのに、深い。大人も飲み干す至福のスープ『Tombo（とんぼ）』＠吉祥寺

店主が丼にスープを注ぎ入れると、カウンター9席の店内は瞬く間においしいアロマで包まれた。ふくよかな地鶏の香り、甘い豚の香り、上品なダシの香り……。立ち上る香気に、期待が高まっていく。

味玉汐の旨味ソバ1500円

『Tombo（とんぼ）』味玉汐の旨味ソバ 1500円 鶏と豚、魚介のスープをそれぞれ別に炊き、おいしさのピークを追求。塩分ではなく旨みで魅せる

ひと口啜れば、その期待は確信へ。干しエビやホタテの旨みを重ねた丸い塩ダレや香ばしい揚げねぎの風味も相まって、想像以上の奥行きに引き込まれる。

店主が掲げる“軽いけど、深い旨み”とはまさに言い得て妙。くどさはないのに、余韻がいつまでも響き続ける。啜り心地を楽しめるよう長めに切り出した中細麺は、しっかり麺を泳がせながら、茹で上がるまで片時も目を離さない。

「3杯目以降はバランスが崩れるから」と、どんなに忙しくても一度に作るラーメンは2杯だけ。丹念な手仕事こそが至福の味を支えている。

『Tombo（とんぼ）』店主 榎本直記さん

店主：榎本直記さん「“つけソバ”もファンの多い逸品です！」

『Tombo（とんぼ）』

［店名］『Tombo（とんぼ）』

［住所］東京都武蔵野市吉祥寺南町4-16-12リトハイム101

［電話］0422-77-7590

［営業時間］11時半〜14時半、18時〜21時※スープがなくなり次第終了

［休日］金

［交通］JR中央線ほか吉祥寺駅南口から徒歩13分

魚介ダシを重ねたまろやかな深みが体に染み渡る『塩そば時空』＠高井戸

澄んだスープは上品な見た目通り、塩味に角がなくまろやかでやさしい。食べ進むと昆布の旨みに続いて煮干しが感じられ、食材それぞれの個性が主張しながら重なっていく変化に唸る。

特製塩そば1450円

『塩そば時空』特製塩そば 1450円 北海道産「ゆめちから」が主体のブレンド粉「双力」を使った自家製ストレート麺。細めだがコシがあり、噛むたびに小麦のおいしさを実感。コリコリの軟骨つくねも美味

前日から水出しし、開店前に沸騰寸前を保ちながら2時間ほど煮出すが、アクは取らずそれぞれの旨みが抽出されるタイミングを見極めて取り上げていくという。魚介だけの繊細なスープにエグみが少し加わることで、無化調とは思えない深みが生まれるのだ。

自家製ストレート麺も柔らかいがハリがあり、するする入っていく。蕎麦のような食べ心地にダシの風味もあり、まるで和食のような趣も。ここのラーメンなら毎日でも食べられる。

『塩そば時空』店主 和田正史さん

店主：和田正史さん「鶏や豚など使わず魚介のダシで勝負しています」

『塩そば時空』

［店名］『塩そば時空』

［住所］東京都杉並区高井戸東4-14-7

［電話］090-8359-8071

［営業時間］11時半〜15時（売り切れ次第終了）

［休日］月（祝の場合は営業）

［交通］京王井の頭線高井戸駅北側から徒歩12分

鯛と昆布ダシが溶け合う締めの茶漬けが最高！『麺処 銀笹』＠築地市場

日本料理の修業時代に出合った鯛茶漬けを気軽に味わえるように考えたのがラーメン。懐石料理の御椀をイメージして昆布ダシを基本に、つみれをトッピング。スープはあっさりと上品ながら深いコクがあり、昆布の旨みがあとを引く。

銀笹らーめん・塩1100円、鯛飯400円

『麺処 銀笹』（手前）銀笹らーめん・塩 1100円 （奥）鯛飯 400円 昆布ダシに動物系スープを合わせ、仕上げに鶏油と香味油、塩ダレを加える。つみれは鯛とエビを練り込み、れんこん入りでシャキシャキ感も◎

豚骨や鶏ガラのスープから取り除いた油を仕上げに加えたり、根昆布を使うことで沸いても取り出さずにじわじわ旨みを抽出させたりと細かい工夫が随所に光る。

さらに自家製焼き塩にホタテや昆布茶などを加えた塩ダレや香味油で旨みを増強。少し塩味が強いと感じるかもしれないが、残ったスープを鯛飯に注いでいただくと、鯛の風味と見事に調和。なんとも贅沢な締めくくりがたまらないのだ。

『麺処 銀笹』店主 笹沼高広さん

店主：笹沼高広さん「鯛飯は魚からさばいて、毎朝炊いています」

『麺処 銀笹』

［店名］『麺処 銀笹』

［住所］東京都中央区銀座8-15-2藤ビル1階

［電話］03-3543-0280

［営業時間］11時15分〜15時LO

［休日］日・祝

［交通］地下鉄大江戸線築地市場駅A3出口から徒歩5分

スープのコクとシャキシャキ野菜の無限ループで完食！『味一Factory極』＠目黒

店主・今野さんが子どもの頃に通ったという三田の中華料理店『味一番』。お店がなくなってしまったあと、大好きなタンメンをどうしても食べたくて独学で思い出の味を追求したのが始まりだ。

さらにオリジナリティを加えるべくスープの材料を吟味し、現在は大山鶏のガラと信玄鶏の脚を使用。ひと口飲むとパンチの効いたコクがあるが、濃厚過ぎないバランスが秀逸！

タンメン990円

『味一Factory極』タンメン 990円 ※写真は野菜増し（無料） ふわりと漂うゴマ油の香りが食欲をそそる

骨の量を増やすと白湯になってしまうため、骨を砕くことを思いついたという。ややちぢれの中太麺も突出し過ぎずスープや野菜と一体化。量が多く見えても、野菜のシャキシャキ食感がアクセントになり、無我夢中で食べてしまうからご心配なく。

『味一Factory極』店主 今野博史さん

店主：今野博史さん「中華の鉄鍋だから作れるタンメンです！」

『味一Factory極』

［店名］『味一Factory極』

［住所］東京都目黒区目黒2-8-7

［電話］03-6910-4825

［営業時間］11時半〜14時半LO、17時半〜21時LO

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか目黒駅西口から徒歩7分

撮影／小島昇（Tombo、銀笹、味一）、小澤晶子（時空）、取材／松井さおり（Tombo）、井島加恵（時空、銀笹、味一）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品ラーメンの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

