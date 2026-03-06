意外と知らない、コンクリート「再劣化」という恐ろしい現象【インフラ危機の現実】

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

「再劣化」という恐ろしい現象

対策が常にうまくいくとは限りません。治療したからといって、すべての病気が治るわけではないように--。

たまに起こるのは、コンクリート中の悪い部分を取り切らなかったために、劣化を食い止めることができず、再び劣化が進行してしまう「再劣化」と呼ばれる現象です。再劣化は、対策に予算を投じたにもかかわらず、劣化を食い止めることができなかったことから、税金を無駄遣いしたとなりかねないため、メンテナンスに携わる技術者は特に気をつけねばなりません。

たとえば、図表4-3は塩害によって劣化してしまったある橋の実例です。

初期コスト1（たとえば1億円と仮定しましょう）で建設したのですが、完成からわずか15年程度で塩害による劣化が顕在化し、橋のいたるところにさび汁が析出してきました。そこで表面を塗装したのですが、中に塩分が入ってしまった状態で塗装してしまった。そのため、外から塩は入らないものの、中の塩分が閉じ込められた形となり、一向に劣化が収まりませんでした。25年ほど経った時点でこのままでは安全性が損なわれると判断し、さらなる補修と補強をおこないました。

それでも、時すでに遅し。最終的にこの劣化を食い止めることはできないとして、わずか30年余りで新橋の建設と旧橋の撤去という結末を迎えました。この間のすべてのコストを合計すると、当初の4倍近い費用がかかってしまったとのことです。

こうした事態は、絶対に避けなければなりません。新しい構造物を長持ちさせる技術を使い、最初の建設コストは多少高くなったとしても、その後の維持管理に負担をかけないことが重要なのです。このことが最近になってようやく認識されるようになってきました。

