意外と知らない、なぜアメリカは「硫黄島」に強い興味を持っていたのか

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

知られざる硫黄島分離返還論

小笠原返還交渉の闇の発火点は、実はその前年、1967年にすでに現れていた。

日本政府が米国に対して正式に小笠原諸島の返還を求めた直後の9月14日。外務大臣三木武夫と米国国務長官ディーン・ラスクの第1回会談が開かれた。冒頭、ラスクが放った問いは予想外のものだった。

〈1941年以前に硫黄島には住民がいたか〉

三木に代わって答えたのは、同席していた外務省北米局長の東郷文彦だった。彼は明確に答えた。

〈全小笠原住民7・000名のうち約1・000名が硫黄島に居住していた〉

このやりとりから浮かび上がるのは、アメリカ側の関心が、返還対象である多数の島々のなかでも、なぜか硫黄島に集中していたという事実だ。なぜ、まず硫黄島だったのか。

2日後の9月16日、第2回会談が行われた。ここでラスクは、ついに本音を切り出す。

〈硫黄島は特別のケースであるので、硫黄島だけを分けて取扱うことはできないか〉

米国は、形式上は小笠原諸島の返還交渉に応じる姿勢を見せつつも、実際にはその中から硫黄島だけを除外する道を探っていたのである。

その理由として、ラスクは2点を挙げた。

〈硫黄島は国民感情の問題と戦略上の問題とで、米国が戦争を行なつている間に、これについての行動を起すのはきわめて難しい。さらに今後中共とも戦争をしないとはいい切れないのである〉

〈戦略上の問題〉。冷戦真っ只中の米国にとって、太平洋の中間点に位置する硫黄島は貴重な軍事拠点だった。何としても保持しておきたい。一方〈国民感情の問題〉について、ラスクはその具体的な意味を語らなかった。

交渉のテーブルの上で、硫黄島が切り離されようとしていた。

記念碑交渉の始まり

米側の〈国民感情の問題〉に配慮するため、具体的に日本側は何を提示すればよいのか。この問いにヒントを与えてくれたのが、在日米国大使館のルイス・パーネル参事官であった。

〈自分としては、日本側が硫黄島に日米両国合同の記念碑或いは記念公園を設けることを提案することが望ましいと考える〉

これを受けて、10月21日、日本は「覚書」を米側に提示する。そこにはこう記されていた。

〈日本政府は、それに代わり小笠原の日本の施政権下への返還が実現した暁には、米国海兵隊の勇気と献身をたたえる記念碑あるいは記念公園を設立する等、米国における特別な感情に応える措置をとる用意がある〉

こうして以後、交渉の焦点は「硫黄島分離返還」そのものから、「記念碑」のあり方へと移行していった。

11月15日、佐藤総理訪米により、正式に小笠原返還が決定する。会談後の共同声明において〈総理大臣と大統領は、小笠原諸島の地位についても検討し、日米両国共通の安全保障上の利益はこれら諸島の施政権を日本に返還するための取決めにおいて満たしうることに意見が一致した〉と規定された。

11月29日、三木武夫外務大臣とジョンソン駐日大使との会談が行われた。その際ジョンソンは、次のような提案を持ち出した。

〈摺鉢山の記念碑についてだが、先般、ワシントンで議員からたのまれて、現在摺鉢山の頂上にある米側の記念碑はそのまま旗とともに、残すと約束をした。今、決めていただく必要はないが、現在硫黄島の頂上にある米国の記念碑が返還後も米国のものとなって残れば理想的だ〉

三木はこの言葉に不快感をあらわにした。

〈大使は、その記念碑をそのまま残すという約束を（議会側と）されたのか〉

実際、後年に刊行されたジョンソン大使の回顧録にも、当時の三木の反応が記されている。

〈私は三木にこう言明した。私はすでにアメリカ議会の軍事委員会に対して、摺鉢山頂上の戦跡を維持する旨約束していること、その中には星条旗の二四時間掲揚と海兵隊員の像も含まれていると。これを聞いて三木が不快になったことは明らかだった。それまでその記念像の件をまったく知らなかったからである〉

三木は強く反発した。その態度は、以下の皮肉的な発言にも表れている。

〈その像が「東欧のスターリン像」のように大きなものでなければよいが〉

さらに、日本側が米側に手交した1968年2月17日付の「ペーパー」には、この会談でジョンソンが三木に対して行った要求事項が記録されている。

〈大使は昨年11月29日の会談で外務大臣に対し、小笠原諸島が日本に返還された後も、米国が摺鉢山の頂上にある慰霊碑を永久に国旗を掲げたまま保持し、慰霊碑の維持と修理のために自由に立ち入ることを許可するよう要請した〉

つまり、米国は施政権返還後も、摺鉢山の頂に、星条旗を常時掲揚した記念碑を残すだけでなく、維持・修繕のための自由な立ち入りを求めたのである。主権国家にとっては看過できない要求だった。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

【つづきを読む】「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」…日本人が知らない、硫黄島の「村が消えた日」