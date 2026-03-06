厚生労働省は５日、労働者などを対象に実施した労働時間についての意識調査の結果を公表した。

労働時間を「このままで良い」と回答した労働者が６割を占め、「増やしたい」は１割にとどまった。

厚労省は昨年１０〜１２月、残業時間の上限規制（原則月４５時間、年３６０時間）を導入した２０１９年の働き方改革関連法の総点検として、労働者３０００人と企業３２７社に意識調査を実施した。

調査結果によると、労働者では労働時間を「このままで良い」と回答した人が５９・５％と最多で、「減らしたい」が３０％、「増やしたい」が１０・５％となった。過労死ラインに相当する月８０時間超まで残業時間を増やしたいとする人は、全体の０・５％にとどまった。妥当と考える月の残業時間は、９割超が上限規制の４５時間以下と回答した。

一方、企業の回答は「現状のままがいい」（６１・５％）、「減らしたい」（２２・３％）、「増やしたい」（１６・２％）となった。

高市首相は柔軟な働き方の拡大に意欲を見せており、上野厚労相に労働時間規制の緩和検討を指示した。厚労省は調査結果を踏まえ、労働基準法の見直しの検討を進める方針。