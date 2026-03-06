人工的と物議も「高市スマイル」をつくりあげた指南役の正体「素じゃありません、これは戦略的笑顔です」

「高市スマイル」の指南役

「高市早苗です！」

そう言って、ニッコリと微笑む高市総理。「高市スマイル」で明るい印象の演出に成功し、高支持率を叩き出している。

「実は、あの高市スマイルには『指南役』がいるらしい」（総理周辺）

話は、昨年10月の自民党総裁選に遡る。高市総理は、その直前にある人物の教えを請うた。

「ハリウッド大学院大学の佐藤綾子特任教授です。プレゼン技術などを研究するパフォーマンス学の権威で、森喜朗、鳩山由紀夫といった歴代総理も指導を受けた。受講料は非公表だが、10万円程度では、とても受けられないと聞いている」（同前）

石破元総理も指導を受けたのだが…

総理は元来、スマイルが得意とはいえない。閣僚時代には野党から追及を受け、「もう質問をなさらないでください」とムッとした表情で言い放ち、注意を受けた過去もある。

「佐藤氏から『もっと笑顔を増やしたほうがいい』と指導を受けたそうです。総裁選の演説会前には部屋に一人籠もり、予行練習を重ねた。笑顔がわざとらしい、文脈に合わないといった指摘もあるが、イメージアップには成功しました」（高市選対関係者）

同じく佐藤氏の指導を受けたものの、充分に生かせなかった人も――。

「石破茂前総理です。うまくできず、『顔が怖いのはどうしようもない』とボヤいていた」（石破氏周辺）

「役者」としては高市総理が一枚上手のようだ。

