武蔵小山駅前「3棟目のタワマン」建設が波紋…！「商店街の賑わい失われるのでは」地元住民から反対の声も

武蔵小山「タワマン建設」が波紋

東急目黒線で目黒駅まで約3分と都心へのアクセスがよく、ファミリー層に人気の街・武蔵小山（東京都品川区）。だがいま、進行中の再開発が一部地元住民たちからは反発の声も上がり、揺れているのだ。

武蔵小山駅周辺には現在2棟のタワーマンションが建っており、1つめは2019年に竣工した地上41階建て、駅から徒歩1分の「パークシティ武蔵小山 ザ タワー」。2つめが2021年に竣工した地上41階建て、駅から徒歩2分のタワマンである。

そして現在、この駅前エリアに新たな3棟目となるタワーマンションの建設計画が進んでいる。この再開発は、小山三丁目第一地区にある地元民でにぎわう「武蔵小山商店街パルム」（以下、「パルム商店街」）の入口に面したエリアで行われ、2033年に竣工予定。

しかし今回の小山三丁目第一地区の再開発について、品川区議会議員から反対意見が出ている。日本共産党・品川区議団の安藤たい作氏は、昨年12月に「駅前地区再開発大失敗と、小山三丁目第一地区再開発二の舞いを懸念する陳情」への賛成討論を行ない、再開発に反対する地域住民らの懸念点をまとめている。

安藤氏の討論によると、6年前に竣工したパークシティ武蔵小山 ザ タワーの再開発計画であった「パルム駅前地区再開発事業」の一環として建てられた商業施設「パークシティ武蔵小山 ザ モール」のテナントが、昨年9月に3店舗同時閉店したことなどを踏まえて、“賑わいとは程遠い結果だ”と主張。小山三丁目第一地区再開発についても、「その二の舞になりかねない」と懸念を示した。

さらに今回の小山三丁目第一地区再開発では、既に竣工したパルム駅前地区に比べ、事業費と税金投入額が2倍超となる予定で、昨今の物価高騰・建設コスト増により、当初の計画が大きく変わり、とん挫するのではないか……との懸念も指摘されている。

ちなみに武蔵小山では、今回取り上げる小山三丁目第一地区だけでなく、第二地区での再開発計画も着々と進められており、いま現在発表されている再開発計画も含めると、武蔵小山には計5棟のタワーマンションが建つ予定なのだ。

「パルム商店街の変化」に不安

今回、再開発ラッシュとなる以前から武蔵小山に住む、在住歴7年の30代女性Aさんから話を聞くことができた。Aさんは今回の再開発の対象エリアとなるパルム商店街の変化について不安があるという。

「武蔵小山といえば、東京で一番長いアーケード商店街といわれるパルム商店街が有名で、利便性のよさはもちろん、古くからある商店が多く立ち並び、昔ながらの趣のある街の雰囲気が気に入っていました。

しかし私が住み始めて1年後には駅前に大きなタワマンが建ち、街の雰囲気がガラッと変わりました。風情ある街並みが崩れてしまい、地元の人からは“寂しい”といった声も聞きました。

今回の新たな再開発（小山三丁目第一地区再開発）がまたしても、商店街の入口に近いエリアということで、テレビでもよく取り上げられているレトロな喫茶店や、行列の絶えない洋食屋さんなどの人気の飲食店、そのほか地元民から愛されている個人商店がなくなってしまうんじゃないかと心配です」

「タワマン密集」に疑問

またAさんは、駅前にタワマンが密集することに不満があるという。

「住居として駅前に需要があるのはわかりますが、わざわざ商店街の近くでタワマンを建てるのはどうかと思います。本来の武蔵小山らしい趣のある街並みを気に入っている人たちもたくさんいますので、これ以上昔ながらの雰囲気を壊されたくないという気持ちです。

タワマンをさらに建てることの必要性や、いま以上のメリットがあるのかどうかについては疑問視しています。もちろん住民が増えることは望ましいことかもしれませんが、せめてもう少し駅から離れた場所でもよかったのではないかと……」

これ以上の再開発には反対に近い意見だというAさん。最後に、新たに始まる再開発に期待することなどを聞いてみた。

「私が思う武蔵小山の魅力は、都心へのアクセスが抜群にいい立地でありながらも、自然豊かで、商店街を含めた人情味あふれるところです。今回の再開発によって、個人店がなくなり、本来の武蔵小山らしさが希薄になるようなことがないことを願います。新たに作られるオープンスペースなどで人々の交流が増えることについてはいいことだとは思いますので、あとは現状の街並みに馴染むようなデザインのタワマン建設であることを望んでいます」

