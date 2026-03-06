保守派富裕層がメンバー入りを熱望…ワシントンにできた「超高級秘密クラブ」はまるで「トランプの館」

米ジョージタウンの一角に昨年オープンした高級会員制クラブ「Executive Branch」が話題だ。ドナルド・トランプJr.（トランプ大統領の息子）、投資銀行家で1789 Capital創業者のオミード・マリク、ホワイトハウス（WH）AI（人工知能）・暗号資産担当顧問のデイビッド・サックス（元ペイ・パル最高執行責任者）らが関与し、スティーブ・ウィトコフ中東担当特使の息子も創設メンバーに名を連ねる。

MAGAエリートが集う秘密クラブはいったいどうして作られたのか。前編記事『MAGAエリートが集まる会員制「秘密クラブ」…創設メンバーに名を連ねる大金持ちとバンス副大統領の「緊密な関係」』より続く。

情報機関の度重なる協議

昨年12月にイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が訪米し、南部フロリダ州パームビーチの大統領私邸「マーラ・ア・ラゴ」でドナルド・トランプ氏に同年6月のイラン核施設攻撃に続き、26年5月頃の弾道ミサイル施設攻撃第2弾を提起している。

そのフォローのために1月にはイスラエル対外情報機関モサドのダビデ・バルネア長官が数回ワシントンを訪れて、ジョン・ラトクリフ米CIA長官と協議したとされる。米メディアが報じている。

筆者が注目するのは、報道されていないが、DCでの噂として耳に届いた6月に退任予定のバルネア氏の後任、首相軍事秘書官のロマン・ゴフマン少将も極秘裏にDC入りし、バージニア州ラングレーのCIA本部で工作本部（DO：Directorate of Operations）と情報本部（DI：Directorate of Intelligence）幹部と綿密な協議を行っているということだ。

米中央情報局（CIA）、米国防情報局（DIA）とイスラエル対外情報機関（Mossad）、イスラエル軍参謀本部諜報局（Aman）の米国、イスラエル両国情報機関の連携で実行されたのである。そしてネタニヤフ氏自身が2月11日にWHを訪れてトランプ氏との最終詰めを行ったのも間違いない。

ここで話はもう一度「Executive Branch」に戻る。

会員は保守派富裕層ばかり

豪華な階段を降りると、黒くて分厚い二重扉が待ち受ける。そこまでにビジターは2回、セキュリティチェックを受ける。扉が開くとチェッカー柄の大理石床がある。内装はタイの保養地プーケット発祥のラグジュアリー・ホテルAmanに着想を得たエキゾチックな内装だ（この状況描写はNYT紙報道を参照）。ホテルAmanとは…イスラエルの軍事諜報局の通称と同じである（苦笑）。

このセキュリティチェックが厳しいクラブは人目を憚る人たちには好評で、現在は入会申請のウエイティング・リストに名前を連ねる待ち人が多い。聞こえて来るところでは上限200人とされる。

在米イスラエル大使館には、モサドやアマン要員が相当数派遣されている。日常業務は、米議会関係者、メディア・ジャーリズム従事者、陸海空軍・海兵隊関係者、IT・AI先端企業経営者・研究者、大学・シンクタンクの教授・研究員、そして在米ユダヤ人有力者などとの交流と称する情報収集活動だ。

米側対象者の中でビジネス成功者は、DC市内の会員制メトロポリタン・クラブやDC郊外のメリーランド州の高級会員制チェビー・チェイス・クラブに入会する。だが、秘密話は出来ない。メディア関係者も出入りしていて、面が割れてしまうからだ。

そこで浮上したのが、ある意味で「トランプの館」と言っていい件の限定会員制クラブであって、保守派富裕層が大挙メンバー入りを望んでいるという。こうなるとスパイ映画もどきだ。そう、「Executive Branch」は、そうした彼ら彼女らの「仕事場」でもある。

最後は「オチ」で締めたい。かつてトランプ氏支持有力者として知られる元米FOXテレビのアンカーマン、保守論客タッカー・カールソン氏はイラン軍事攻撃直後の28日午後（米東部時間）、米3大ネットワークABCテレビのインタビューでイラン攻撃について「完全な嫌悪すべき、邪悪なもの」と指弾した。

カールソン氏が設立したデジタルメディア企業「Last Country」の最大出資者は、実は1789 Capital創業者マリク氏である。このカールソン・コメントで出資引き上げの“騒ぎ”となったとは寡聞にして聞いていない。果たしてその辺の折り合いはつくのか、筆者の手元に最新情報はまだ届いていない。

