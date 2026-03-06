¡ÚÃæ³Ø¼õ¸³¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¡Ä¡ÛÀèÇÚ¿Æ¤¬ºÇ¤â¸å²ù¤·¤¿¡Ö¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¡×¤È¿Íµ¤²ÈÄí¶µ»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤Î¶µ°éÀïÎ¬¡×
ÎãÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ãæ³Ø¼õ¸³ÀïÀþ¤â¤è¤¦¤ä¤¯¤Ò¤ÈÃÊÍî¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ¤«¤ÊÆü¾ï¤¬Ìá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢·Ð¸³¤·¤¿¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÁªÂò¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÊý¤â¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼õ¸³¤È¤¤¤¦Ç®¶¸¤Î±²Ãæ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡Ö¶µ°éÈñ¤Î¤«¤±Êý¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ª¤¨¤Æ¤ß¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Å¤¯¶µ·±¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¡¦Ä¹Ã«ÀîÃÒÌé»á¤¬¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¼ÂÎã¤«¤é¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÄËÀÚ¤Ê¸å²ù¤ä¤½¤³¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¶µ·±¡¢²ò·èºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö¤ª¶â¡×¤Î¼ºÇÔ¡£¤¼¤Ò¡¢¡Ö¤ï¤¬²È¤ÎÀµ²ò¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¹¤®¤¿¡ª
Ãæ³Ø¼õ¸³Ä©ÀïÃæ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄ©Àï¤ò½ª¤¨¤¿¤´²ÈÄí¤Ç¤è¤¯µó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼õ¸³¤Þ¤Ç¤Î½Î¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë¹ç³Ê¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢Æþ³Ø¸å¤â»äÎ©¤Ê¤Î¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸å²ù¤ä¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£
¾®³Ø¹»¼õ¸³¤Ç¤Ï¡¢·Ä±þÍÄÃÕ¼Ë¤Ê¤É¤òÁÀ¤¦¡Ö¥¬¥ÁÀª〞¤ÎÊý¤Ï¡¢1Ç¯¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¿ôÇÜ¤ÎÈñÍÑ¤ò»È¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¡ÁÃæ¹â°ì´Ó¹»¿Ê³ØÁÈ¤òÐíâ×¤·¤Æ¤â¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ª¶â¤Î¤«¤±¤É¤³¤í¡×¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏºÇ½ª³ØÎò¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤Ê¾ï¼±¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¸øÎ©¾®¤«¤é¸øÎ©Ãæ¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹â¹»¼õ¸³¤«¤é¿Ê³Ø½ÅÅÀ¹»¤ÎÅÔÎ©¹â¹»¤ä¸©Î©¹â¹»¤Ë¹Ô¤¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ÎÄÉ¤¤É÷¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ºÇ¤âÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüÈæÃ«¤äÀ¾¹â¹»¤Ê¤É¡¢ÅÔÎ©¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÇÜÎ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Î¤Ê¤·¼õ¸³¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾å°Ì¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯´Ö½Î¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÍÄ¾¯¤«¤é¤Î¸øÊ¸¼°¤Ê¤É¤Ç´ðÁÃÅª¤Ê³ØÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤êÉ¬¿Ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏÊý¸©Î©¤Î¥È¥Ã¥×¹»¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¼óÈø¤è¤¯¸øÎ©¤ÎÌ¾Ìç¹â¹»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç6Ç¯´ÖÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤ÈÂç³Ø¼õ¸³¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï·ë¹½ÉÔÍø¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢Í½È÷¹»Âå¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡¢¥ª¡¼¥ë¸øÎ©¤Î¤Û¤¦¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤ÏÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Âç³Ø¼õ¸³¤ËÍÍø¤ÊÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¸å¤â¡¢½Î¤äÍ½È÷¹»¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæ1¤«¤é¡ÖÅ´ÎÐ²ñ¡×¤Ê¤É¤ËÄÌ½Î¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤è¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬ËÜÍè¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤ò¼«¼ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÊüÇ¤·Ï¤Î³Ø¹»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½Î¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾®³Ø¹»¤ÎÆâÍÆ¤¬Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤Ãæ³Ø¼õ¸³¤È¤Ï°ã¤¤¡¢³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤Ç½½Ê¬¤ËÅìÂç¤Ë¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î»þ¤È¤Ï¡¢½Î¤äÍ½È÷¹»¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÄê´ü¥Æ¥¹¥È¤ä¾®¥Æ¥¹¥È¤òËè²ó¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¤ë¡¢½ÉÂêÄó½ÐÊª¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ä¤ë¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¡¢½Î¤äÍ½È÷¹»¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐÅì¿Ê¤Ê¤É¤ÇÌÏ»î¤ò¼õ¤±¤Æ¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÎÓ½¤ÀèÀ¸¤Ê¤É¡¢Ä¶¤¬¤Ä¤¯¥È¥Ã¥×¹Ö»Õ¤Î¼ø¶È¤ò³Ê°Â¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë¶É¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¡¢¤È¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÍ¤¬Ãø½ñ¤ä¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Áö¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«¹Í¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Áö¥â¡¼¥É¡×¤¬¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ªÆÀ
ÈñÍÑÌÌ¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶µ°éÀïÎ¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¡ËÍÄ»ù¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤³¤í¤«¤é¡Ö¼«Áö¥â¡¼¥É¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡¢¡·×»»ÎÏ¡Ê¸øÊ¸¤Ê¤É¡Ë¢ÆÉ²òÎÏ¡ÊÆÉ½ñ¡Ë£ÂÎÎÏ¡Ê³°Í·¤Ó¤Ê¤É¡Ë¤½¬´·¡ÊÁá¿²¤Ê¤É¡Ë¤ò¤Ä¤±¡¢ÁÇÍÜÌÌ¤ò°é¤Æ¤ë¡£ÆÃ¤ËÂÎÎÏÌÌ¤Ï½Å»ë
2¡ËÃæ³Ø¼õ¸³½àÈ÷¡ÊÆþ½Î»þ´ü¤Ê¤É¤ÏËÜ¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¡Ë
3¡Ë¤ªÀ¤ÏÃ¾Æ¤·¿¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¤Ø¿Ê³Ø
4¡Ë½Î¤Ê¤·¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥ÈÄøÅÙ¤Î½ÎÄÌ¤¤¤Ç¹ñ¸øÎ©Âç¤Ø¿Ê³Ø
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê³Ø¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¡¢ºÇ¤â¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ê¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÍÄ»ù¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¡Ö¼«Áö¥â¡¼¥É¡×¤Ø¤Î4ÅÀ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±´ðÁÃ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç°é¤Æ¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤ËºÃÀÞ·Ð¸³¤â¤Ç¤¤ì¤ÐºÇ¾å¤Ç¤¹¡£
Äã³ØÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ç´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤òºî¤ê¡¢¿Æ¤Ï±¢¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ÈÍýÁÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÀïÎ¬¤ÎÌÌ¤ÇÊäÂ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¸øÎ©¾®¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³ØµéÊø²õ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢»äÎ©¾®³Ø¹»¿Ê³ØÁÈ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤³¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÇ¯Îð¤ÎÄã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÂç¼ê½Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¿ÈÂÎÌÌ¤ò°é¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤ËÆÉ²òÎÏ¡¢·×»»ÎÏ¤Ê¤É¡¢ÁÇÍÜÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È°é¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÂÎÎÏ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤âÂç»ö¤Ç¡¢·ë¶É¡¢½ÐÈñ¤â¸º¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÈÄí¶µ»ÕÅêÆþ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï
¼õ¸³¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¶µ»ÕÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®6¤Î¼õ¸³Ä¾Á°´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²ÈÄí¶µ»Õ¤ä¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤Ï¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ³ØÎÏ¤Î¿å½à¤ÏÄã¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÉÕ¤±¾Æ¤¿ÏÅª¤ÊÂÐºö¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¸úÎ¨¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¾®5¤Î°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤»þ´ü¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤Î¾¯¤·Á°¤«¤é½µ°ì¤¯¤é¤¤¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¶µ»Õ¡Ê¸ÄÊÌ»ØÆ³¡Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»þ´ü¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯ÅêÆþ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¸ú²Ì¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÃæ¹â°ì´Ó¹»À¸¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¤Ê¤é¡¢Ãæ3ÃæÈ×¤«¤é¹â1¤¯¤é¤¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³À¸¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë´ðËÜ¤Î»ÑÀª¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¯¤é²ÈÄí¶µ»Õ¤äÍ½È÷¹»¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢Í°Õ¤Ê¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÃÙ¤¯¤È¤â¹â¹»À¸¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ï¡¢¤È¤«¤¯¤ª¶â¤ÎÏÃ¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤«¤±¤¿Ê¬¤À¤±¸¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Àµ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¢ª¡Ö¼óÀÊ¤Ê¤Î¤ËÁªÈ´¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×...ÃÏÊý¤«¤éÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤¹ÊìÌ¼¤¬¡Ö¼óÅÔ·÷¤ÎÃæ¹â°ì´ÓÌ¾Ìç¹»¡×¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¡Ö»Ä¹ó¤¹¤®¤ë³Êº¹¡×¡Û
