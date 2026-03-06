TWICEジヒョ、白タイトTから透ける“黒の衝撃“　射撃場でさらした無防備な美肉体

TWICEのリーダー・ジヒョの刺激的な日常が話題を呼んでいる。

休日に彼女が挑戦したのは射撃だった。

3月5日、ジヒョは自身のインスタグラムに「A little escape」というコメントとともに、北米でのオフを楽しむ様子を投稿。写真の中の彼女は、白のタイトなクロップドTシャツにパンツを合わせたラフなスタイルだが、その装いがファンの視線を釘付けにしている。

日差しに照らされた白い生地からは、ブラックのインナーがうっすらと浮かび上がり、鍛え上げられた健康的なボディラインとの鮮やかなコントラストを描き出している。保護メガネとイヤーマフを装着し、お茶目な表情で自撮りをする姿には、大人の余裕と無防備な色気が同居する。

また別の写真では、一転して鋭い視線で標的に集中する姿も。安定したフォームで拳銃を構え、射撃に没頭するそのシルエットは、ステージ上のカリスマ性とはまた違う、野生的な美しさを放っていた。

TWICEは現在、1月のバンクーバー公演を皮切りに、6度目のワールドツアー『THIS IS FOR』を展開中。先月行われたベルモント・パーク公演では、会場を360度開放した独創的なステージ構成で観客を熱狂させた。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。