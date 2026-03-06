二宮和也が明かした「嵐ブレイクの理由」…「SMAP」「Snow Man」にもあった「国民的アイドルグループ」の共通点

二宮和也が語った嵐ブレイクのきっかけ

1999年11月にデビューし、今年5月いっぱいで活動終了する「嵐」。

そんな嵐が大ブレイクしたきっかけについて、1月28日に放送された『ニノなのに』（TBS系）にて、二宮和也さんが次のように語ったことが話題を集めました。

「僕らの共通見解として、我々嵐は『花より男子』で売れたと思ってる」

二宮さんいわく、嵐メンバー5人全員が、松本潤さんが単独出演した恋愛ドラマ『花より男子』シリーズ（2005年・2007年／TBS系）によって、嵐というグループが売れたと認識しているということです。

さて、嵐は“国民的アイドルグループ”として認知されていますが、旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）で国民的アイドルの先輩グループと言えば「SMAP」、そして現在もっとも国民的アイドルに近いと目されているのが後輩グループの「Snow Man」でしょう。

国民的アイドルグループに隠された2つの共通点

実はこの3組が国民的に売れたきっかけには、2つの共通点があることをご存知でしょうか。

1つめは、3組ともいきなりトップアイドルの地位を掴み取っていたわけではなく、意外と長い不遇の時代を経験していたこと。

2つめは、メンバーのうち1人が出演した恋愛ドラマが社会現象を起こすほど大ヒットし、それがグループのバリューを高め、国民的アイドルグループにグッと近づいたこと。

結果論かもしれませんが、この2つの条件を掛け合わせることが、国民的アイドルグループまで上り詰めるための“方程式”と言えるのかもしれません。

嵐／松本潤の『花より男子』で低迷期から抜け出す

まず嵐が国民的アイドルグループに至るまでの経緯を振り返ってみましょう。

1999年11月にリリースしたデビュー曲「A・RA・SHI」は100万枚近いCDセールスを誇りロケットスタートするのですが、誤解を恐れずに言うならば、その後勢いは失速していき、嵐は低迷期に突入していきます。

あくまで他のジャニーズグループと比較するとですが、CDセールスが芳しくなく、レコード会社を自社の新レーベルに移籍するといった事態や、深夜枠やお昼枠で冠バラエティ番組が始まるもあまり話題にならず不発といったことを経験。

そんな停滞していた空気を打破したのが、2005年に放送された『花より男子』。井上真央さん演じる主人公の恋のお相手役を松本潤さんが演じたことが、嵐自体のターニングポイントとなったのです。

『ニノなのに』で二宮さんは、前述の「嵐は『花より男子』で売れたと思ってる」という発言以外にも、「あそこ（『花より男子』の大ヒット）で明確に待遇が変わってる」とも語っていました。

また、櫻井翔さんも2019年に放送した『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）で、「嵐の転機は明確にありました。松潤が『花より男子』に出たときです」と、同様の発言をしていたのです。

『花より男子』フィーバーが人気を押し上げた

2005年放送のドラマ『花より男子』の全話平均視聴率（ビデオリサーチ調べ／世帯・関東地区、以下同）は19.8％を叩き出し、さらに続編となった2007年のドラマ『花より男子2（リターンズ）』は、全話平均視聴率が21.6％となんと前作を上回る大ヒット。2008年には完結編となる劇場版『花より男子F（ファイナル）』が公開されたのです。

この3作品の主題歌「WISH」、「Love so sweet」、「One Love」はすべて嵐が担当しており、いずれも嵐ファン以外にも耳にしたことがあるであろう、彼らの代表曲に数えられる名曲となっています。

1999年にデビューしているので『花より男子』以前ももちろんグループの知名度は高かったのですが、『花より男子』で松本さんが役者として人気を高め、それと比例するように嵐自体の人気も上昇気流に。

嵐が国民的アイドルグループと呼ばれる理由の1つに、GP（ゴールデン・プライム）帯で放送されていた彼らの冠バラエティ番組で、老若男女に愛されていたというファクターがあるでしょう。

『VS嵐』（フジテレビ系）の放送枠がゴールデンタイムに昇格したのが劇場版『花より男子F』公開の翌年である2009年、プライムタイムで『嵐にしやがれ』（日本テレビ系）が始まったのがさらにその翌年の2010年。これこそが、松本さんの『花より男子』フィーバーが嵐全体の人気を押し上げていた証拠なのではないでしょうか。

SMAP／木村拓哉の『あすなろ白書』と『ロンバケ』

続いて嵐の先輩グループ・SMAPが国民的アイドルグループの地位を獲得するまでの経緯を振り返ってみましょう。

嵐の場合、大ヒットしたデビュー曲「A・RA・SHI」は、当然、週間セールスで初登場1位を獲得していましたが、意外にもSMAPは12枚目のシングルまで初登場1位を獲得できていないのです。

1991年9月にシングル「Can't Stop！！ −LOVING−」でCDデビューしたSMAPでしたが、こちらは2位止まりでした。ジャニーズ事務所のアイドルは、デビュー曲で1位を獲るのが当たり前とされており、SMAPは劣等生扱い。1994年にリリースした12枚目のシングル「Hey Hey おおきに毎度あり」でようやく初登場1位を達成するのです。

先日の2月7日に放送された番組『しんごの芽』（読売テレビ）では、香取慎吾さんが当時のつらかった経験を告白しています。

SMAPはデビューしてからしばらく「売れてないんですよ、ずっと」と語り、まだ香取さんは10代の子どもだったにもかかわらず、仕事関係者の大人たちから「何で売れねぇんだ、お前ら！」と激怒されていたことを回顧。ただ、売れない時代が下積みのような経験となり、トップアイドルになるために必要だったのかもしれないとも語っていたのです。

さて、1994年に落ちこぼれグループだったSMAPがとうとうシングル1位を獲得するわけですが、その前年に彼らにとって転機となったドラマがありました。

1993年に木村拓哉さんが出演した恋愛ドラマ『あすなろ白書』（フジテレビ系）が、全話平均視聴率27.0％、最高視聴率31.9％と驚異的な記録を打ち立てていたのです。

『あすなろ白書』はダブル主演した石田ひかりさんと筒井道隆さんが演じる主人公同士のラブストーリーで、木村さんは3番手キャストの出演。いまでは考えられないかもしれませんが、石田さん演じるヒロインに片想いする、いわゆる“当て馬”役でした。

けれど木村さん演じるキャラがヒロインをバックハグする「あすなろ抱き」がブームとなり、“俳優・木村拓哉”がブレイク。そして、それ以前からもSMAPの知名度が低かったというわけではないものの、“木村拓哉のいるグループ”として世間的認知度が急上昇していったのです。

稲垣吾郎さんはすでに主演ドラマを経験済でしたが、『あすなろ白書』後に当時はSMAP内で「バラエティ班」と呼ばれ俳優活動がほとんどなかった中居正広さん、香取慎吾さん、草磲剛さんのドラマ出演が急増。SMAPメンバー個々の知名度や人気も押し上げられていきました。

『ロンバケ』によってさらに格が上がった

『あすなろ白書』からSMAP全体が飛躍し、1996年4月には冠バラエティ番組『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）を持てるほどブレイクしていますが、実は『SMAP×SMAP』のスタートは木村さんのあの伝説のドラマの初回放送と同日だったのです。

木村さんが山口智子さんとダブル主演した恋愛ドラマ『ロングバケーション』（フジテレビ系）。この作品は全話平均視聴率29.5％、最高視聴率36.7％と『あすなろ白書』を上回る記録を樹立し、いまでも恋愛ドラマの金字塔として語り草になるほど、社会現象を巻き起こしていました。

当時はアイドルグループが冠バラエティ番組を持つこと自体が異例だったため、『SMAP×SMAP』が始まった段階ですでに大人気アイドルだったのは間違いないものの、その時点では国民的アイドルグループとの呼び声はまだほとんどありませんでした。

しかし、木村さんの『ロンバケ』によって、SMAPの“格”がさらにもう一段階上がった感があり、国民的アイドルグループというポジションがグッと近づいていったのです。

ちなみに、『ロンバケ』放送の頃には草磲さん以外のメンバーはすでに連ドラ主演を果たしていましたが、翌年となる1997年には草磲さんも『いいひと。』で主演に抜擢されます。さらに翌年の1998年には27枚目のシングル「夜空ノムコウ」が初のミリオンセラーとなり、彼らの代表曲に。

『SMAP×SMAP』と木村さんの『ロンバケ』によって、SMAP自体のステージがさらに上がったことが、メンバー5人全員が連ドラ主演俳優になれたことや、ミリオンアーティストになれたことの大きな要因だったのではないでしょうか。

Snow Man／目黒蓮の『silent』でドラマファン獲得

最後に嵐の後輩グループ・Snow Manが、ポスト“国民的アイドルグループ”と呼ばれるように至るまでの経緯を振り返ってみましょう。

Snow Manは2020年1月発売のデビューシングル「D.D. / Imitation Rain」（SixTONESとの共作）、2020年10月発売のセカンドシングル「KISSIN' MY LIPS / Stories」が、ともにミリオンセラーを達成しています。

デビュー後から彼らを観測すると、SMAPや嵐とは異なり、いきなりトップアイドルの売れっ子になっているように見えるでしょう。しかし、Snow Manはデビューするまでにかなりの年数を要した遅咲きグループなのです。

2020年に9人組でデビューしたSnow Manですが、ジャニーズジュニア内のグループとして活動開始したのはなんと2012年。このときは6人組でした。デビューの約1年前に目黒蓮さん、ラウールさん、向井康二さんが加わり9人組となります。

こういった経緯があるため、デビュー時点でジャニーズジュニア歴が10年以上、年齢が20代後半というメンバーが多かったのです。

また、メンバー内で1、2の人気を誇り、エリート街道を歩んできたと思われがちの目黒さんでさえ、デビューまで苦悩があったそう。

2022年に『めざましテレビ』（フジテレビ系）に出演した際、目黒さんはデビューをあきらめて事務所を退所するかどうか真剣に考えていた時期があり、自身が「デビューできたってことが奇跡」と語っていました。その理由として、デビュー後にある事務所スタッフから、「ジャニーズJr.の名前がばーって載っている名簿があって、目黒は絶対にデビュー出来ないところに名前が載ってた」と言われていたからとのことです。

ドラマの大ヒットで認知度が急上昇

さて、デビュー後は順風満帆だったSnow Manですが、もう一段階、世間的な認知度が高まるきっかけとなったのが、2022年に目黒さんが出演した恋愛ドラマ『silent』（フジテレビ系）でした。

川口春奈さん主演の純愛ドラマで、目黒さんはお相手役となる2番手キャストで出演。この『silent』がTVerで歴代最高となる計7300万回再生という前人未踏の記録を叩き出し、「TVerアワード2022」のドラマ大賞を受賞するほど大ヒットしたことで、目黒さんが俳優として一気に大ブレイク。

同時にSnow Manがドラマファンから、“目黒蓮のいるグループ”という認知のされ方もするようになっていったことで、グループ全体の注目度も上昇していったのです。

それ以前から冠バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）は持っていましたが、『silent』放送から半年後に『それSnow Manにやらせて下さい』がゴールデン枠に昇格。

また、2024年に発売した2枚のシングル「LOVE TRIGGER／We’ll go together」と「BREAKOUT／君は僕のもの」は、驚くことに初週のセールスだけで100万枚突破という快挙を成し遂げるほど、グループ人気が爆発的に加速していたのです。

Snow Manがポスト“国民的アイドルグループ”と呼ばれるようになったのは、目黒さんの『silent』が新規層のドラマファンも開拓してくれたことが、一因として確実にあったでしょう。

――不遇の時代を乗り越えたという共通点を持つSMAP、嵐、Snow Manの3組は、1人のメンバーが単独出演した恋愛ドラマの大ヒットが、“国民的アイドルグループ”の称号に手を掛けるきっかけの1つになっていたというわけです。

