¡Ö개념남¡Ê¥²¥Ë¥ç¥à¥Ê¥à¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤♡¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö개념남¡Ê¥²¥Ë¥ç¥à¥Ê¥à¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö개념남¡Ê¥²¥Ë¥ç¥à¥Ê¥à¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤ÎÀ³Ê¡¦ÆÃÄ§¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö개념남¡Ê¥²¥Ë¥ç¥à¥Ê¥à¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¾ï¼±¤¢¤ëÃË¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö개념남¡Ê¥²¥Ë¥ç¥à¥Ê¥à¡Ë¡×¤È¤Ï¡Ö¾ï¼±¤¢¤ëÃË¡×¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¡£
¡Ö개념¡Ê¥²¥Ë¥ç¥à¡Ë¡×¡á¡Ö³µÇ°¡×¤È¡¢¡Ö남¡Ê¥Ê¥à¡Ë¡×¡á¡ÖÃËÀ¡×¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¹çÀ®¸ì¤Ç¤¹¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÉÙÎÏ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¼±¸«¤ä¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¹Í¤¨¤ò¤½¤Ê¤¨¤¿¡Ö개념남¡Ê¥²¥Ë¥ç¥à¥Ê¥à¡Ë¡×¤¬¿·¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
