【対談：佐々木敦×柴崎友香】「なんにもないこと」を肯定する――柴崎友香の「書くこと」を佐々木敦が徹底解剖！

新刊『「書くこと」の哲学』が話題の批評家・佐々木敦さんと、最新作『帰れない探偵』で第77回読売文学賞（小説賞）を受賞した柴崎友香さんのトークイベントが、2025年12月に紀伊國屋書店新宿本店で行われました。佐々木さんが、柴崎さんの「書くこと」についての思考に迫った本トークを、一部抜粋・再構成してお届けします。

「何もない」を書きたい

佐々木 柴崎さんと初めて一緒に人前でお話したのは2009年で、いまはなき新宿のジュンク堂書店で行ったトークイベントでした。それはのちに『小説家の饒舌』（メディア総合研究所)にまとまる連続トークのなかの一回で、当時刊行されたばかりの柴崎さんの『ドリーマーズ』（講談社）についてお話しました。

以来、柴崎さんとはお話する機会やインタビューする機会が度々あり、また柴崎さんの著作を読んできてかねがね思っていたのですが、柴崎さんの小説には重要なテーマが２つあると思っています。１つは日常の問題です。柴崎さんは1999年にデビューされて以来、「何も起こらない小説」「なんでもない日常を描く」といったことをよく言われてきたと思うのですが、柴崎さんご自身は「何も起こらない小説」や「何でもない日常」なんてあるわけがないし、日常は常に事件の連続だとおっしゃられていました。それは僕の考える「日常」観と近く、しっくりくる意見でした。

もう１つは、『「書くこと」の哲学』の補論でも書いたことですが、小説における人称の話です。一人称とか三人称とか他にもいろいろありますが、そもそも「一人称の語り手」自体が謎の存在ですよね。「なぜ1人で自分のことをずっと喋っているのか」がずっと気になっていました。柴崎さんも昔からそのことについて、不思議なことだとお話されていると思います。

この「日常という問題」と「一人称（私）という問題」は、柴崎さんの作品において、重要なテーマだと思っています。

柴崎 ありがとうございます。１つ目の「日常という問題」については、そもそも私は何気ない日常を書きたいと思って書いているわけでは全くないんです。「何も起こらないことを書きたい」とか「何もない日常こそかけがえのない」とかも思っていません。

小説家としてデビューする前、文藝賞に応募する小説を書くときに決めていたことが3つあるんです。そのうちの2つしか覚えていないのですが……。1つは、小説を書く時にも「普段人と喋るときに使う言葉しか使わない」ことです。日常的に友達と喋るときに使うような言葉しか使わずに書きたいと思って、普段使わない言葉を使うほうは際立つのにくらべて逆はなかなか気づいてもらえないのですが、でもあえてそうしていました。これはその後は変わってきています。

もう1つが、「何もない」ということを書こうと思いました。「何もない」は「何も起こらない」ことではありません。「何もない」と言うときの「何も」とは、「感動」とか「熱狂」とか、あるいは「結論」だったり「達成すべき何か」のことで、それは一言では言えないものですが、とにかく「自分の人生に『すごいこと』や『わかりやすい感動みたいなもの』はないし、なくても生きていける」ということを書きたいと思ったんです。だから今も、感動や熱狂のようなものには抵抗したい気持ちがどこかにあります。日々体験していることは事件のあるなしとは関係なく、とにかく「ただそこにある」ということを書きたかったんです。

「結論」を出さずに話し続ける

柴崎 一昨日、代官山蔦屋書店で『あらゆることは今起こる』（医学書院）の担当編集者・白石正明さん主催の、「対話」について丸一日いろいろな方がトークしたりワークショップしたりするイベントに参加しました。そのなかで斎藤環さんが「オープンダイアローグ」についてお話されていて、オープンダイアローグでは「結論は出さない」と言っていたのが印象的でした。

対話というのは結論を出すことを目的にしない、出さないと話されていて、それは私が大阪弁について何回も書いていることと同じだと思いました。大阪弁はコミュニケーションすること自体が目的だと、大阪を離れてみて気づきました。人と人との関係を維持するために、意思の伝達や結論を出すことよりも、いかに話を終わらせずに続けるかが大事で、円になってずっとパスを出し続け合いたいというような感覚です。関西の人が「オチはないのか」と言うことがしばしば批判されますが、本来はオチを求めているのではなくて話を終わらせないようにする、パスをしたボールが誰もいないところに落ちそうになったのをどうにかして拾おうとしているんだと思うんですね。

佐々木 「知らんけど」というのも同じですよね。

柴崎 そこにお笑いコンテストのような競技性が出てしまうとオチが決め技のようになってしまいますが、本来はそうではないと思うんです。

佐々木 これは今日のトークの予告でもありますね。結論が出ないままに終わります（笑）

柴崎 結論があるとわかった気になってしまいますからね。結論や感動についてもう一つお話すると、加藤典洋さんが『わたしがいなかった街で』（新潮社）について書いてくださったことが印象に残っています。『世界をわからないものに育てること』（岩波書店）に収録されているのですが、加藤さんはそこで「感動」に物語やイデオロギーは付け替え可能であることを論じています。震災後に日本の人は感動しやすくなり、「感動」するために作られた作品が増えたことに対して、『わたしがいなかった街で』は、「感動」の手前で踏みとどまっている、目的としての「感動」、ときには一体化を求める「感動」に対して、抵抗しようとする希少な企てだと評していただきました。

佐々木 柴崎さんの小説にも、クライマックスに向かっていくような曲線が全くないわけではないと思うのですが、それが大団円のようになって終わることは、自然と避ける傾向があるということですよね。

文藝賞に応募した小説を書く際に決めていたことを２つお話してくれましたが、あったはずの３つ目がどうしても気になりますね（笑）

柴崎 ３つ決めて書いたはずなのですが、どうしても思い出せないです。

小説と地図に共通するおもしろさ

佐々木 『帰れない探偵』はSFであり探偵ものであり、いわば日常の話ではありません。設定としては非日常の物語で、かつ一人称であることを考えると、僕は柴崎さんの集大成にして新境地であるように感じています。本作を読みながら、柴崎さんの過去の小説をいろいろ思い出しましたし、でもそれだけではなく新しい段階に入っていく気もしました。

連作短篇のようなつくりになっていて、1つ目の話は柴田元幸さんが責任編集を務める雑誌「MONKEY」（スイッチ・パブリッシング）vol.20の「探偵の１ダース」特集に掲載されたものですね。もともと読み切り短篇のつもりで書かれて、その後に僕が編集長をしていた「ことばと」（書肆侃侃房）vol.3に2つ目の話を書いていただき、そして「群像」（講談社）に移り連載になっていったのだと思います。最初は探偵ものの執筆依頼があったから書き始めたのでしょうか。

柴崎 柴田さんから「MONKEY」の依頼を受けたときに、なぜ私に「探偵」のお題での依頼なのか不思議に思ったのですが、よくよく考えてみると私が現代アメリカ小説読むきっかけになったのは柴田さんが翻訳したポール・オースターの『鍵のかかった部屋』（白水社）で、それは探偵ものでした。そこに何か必然も感じて探偵の話を書き始めてみたら、おもしろかったんです。探偵は赤の他人の事情を根掘り葉掘り聞いてもいい存在です。知らない人のプライベートの話を聞いても、それが仕事なので不自然ではないですし、そこがおもしろいなと思いました。それで佐々木さんから「ことばと」での依頼をもらったときに続きを書いてみてやっぱりおもしろかったので、続けてみようと思いつながっていきました。

佐々木 柴崎さんの過去の作品をみても、例えば『わたしがいなかった街で』や『春の庭』（文芸春秋）でも、何かを調査する要素があると思うんです。すごく些細な謎かもしれないけれど、何かを調べていく、追求するように進んでいく小説が多い印象です。そういう意味では探偵がいろいろな人に話を聞いていくというスタイルに重なる要素は、柴崎さんの過去の作品の中にもあったのではないかと、今のお話を聞きながら思いました。

柴崎 私はもともと地理に興味があって、大学でも人文地理学を専攻していたのですが、その話を人にすると時折「小説とは全然関係ないことをやっていたんですね」と言われることがあります。でも私の中では、アウトプットの仕方が違うだけで、関心のあり方は小説も地理も一緒だと思っています。地図を見ながら、昔はここに川があったはずだとか、この地名の由来は何だろうと考えるのが好きなのですが、それはミステリの謎解きと近いかもしれません。だから佐々木さんがおっしゃる通り、私の小説には探偵的な要素がもともとあったんだと思います。

母国語の外に出ること

佐々木 『帰れない探偵』は全7話で構成されていて、計6ヵ所の場所--名前ははっきり記されませんが実際にある国が想起されるような場所を、巡っていきますよね。この趣向ははじめから決めていたんですか？

柴崎 はっきりとは思い出せないのですが……。2010年代から、仕事で海外に行く機会が増えました。地理的興味を持って見るとどの土地もすごくおもしろくて、訪れた街そのものを書きたいという気持ちがもともとありました。『帰れない探偵』で書いた場所は、執筆前の10年間に訪れたいろいろな場所がもとになっています。

佐々木 2010年に日本と韓国と中国の三つの国の文学関係者が、韓国で一堂に介するイベントがあって、そこで柴崎さんとご一緒したときには、それまで仕事で海外に行く機会はほとんどなかったと聞いたのを覚えています。ただそのイベントのあとは、アメリカに3ヵ月近く滞在されたり、禁が破れたように次々に海外に行かれているイメージがあります。

柴崎 一度海外に行くと、「あの人は海外の仕事も行くらしい」と認識されて、お声がけしてもらえることが増えました。例えば「3ヵ月後に海外に行って」と言われてすぐに「行けます」と言える人もそう多くないですし。2010年は、佐々木さんともご一緒した日中韓のイベントと、それからもう一つ、飛行機の機内誌に掲載されるエッセイの執筆で、オーストラリアに行きました。

佐々木さんの『「書くこと」の哲学』には、特に最初の方で、文章を書くうえで「こういうことをやってみるのがいいんじゃないか」ということがたくさん書かれていますね。その中には、結果的に私がやってみて役立っているなと思うことも多くありました。その一つが「日本語を外国語であるかのように見つめ直す」ことで、海外での経験から特に英語と日本語を行き来して考えることが増えました。

先ほど話に出た、ソウルで行われた日中韓のイベントも、他の言語と行き来する経験でした。その時は日本語―中国語の通訳がいなかったので、私が話した日本語はまず韓国語に訳されて、さらに別の通訳の方が韓国語から中国語に訳す、という二段階で訳されました。一段階の通訳だと、自分のわからない言語に訳されても、何となく自分のした話のどのあたりが訳されているのか、お客さんの反応などで察しが付くのですが、二段階になるとそれがもう全然わからなくて、すごくおもしろかったです。翻訳は自分の知らない言葉が近づいてくる営為だと思っていたのですが、遠くなっていくこともあるという発見がありました。他の言語と行き来することで、普段自分が当たり前に話している日本語に意識的になるので、そこから考えることがたくさんありました。

さらに言えば、日本語に限っても私は大阪弁と共通語の二つの言語を話します。外国語と日本語ほどではないですが、日本語の中でも地方ごとにずれがあるんですよね。それも日本語に意識的になるきっかけになります。

私は高校生までは漫画家になりたくて、漫画原作の賞に応募したことがあるのですが、ラストのセリフを共通語で書いたときに自分が書きたい感じがどうしても表せないとはっきり意識したことがありました。当時はまだ大阪に住んでいて、東京に行ったことがなかったので、共通語、あるいは東京でリアルに話されている言葉のニュアンスがつかめていなかったですし。それで次に書いた小説で、大阪弁でセリフを書いたらとても自由に書けたんです。一度書けないという不自由を経験したうえで、書けるという自由を経験できたのがよかったと思います。

佐々木 僕は名古屋出身なんですけれど、名古屋弁だとそれは起きにくい気がします。それは大阪弁の特権なのかもしれませんね。

いろいろな国に行くと自分の言語の方がマイナーになるので、それによって日本語を新鮮に感じることがある。我々が使っている日本語は、他の外国の人たちが聞いたら、すごく変な言葉に聞こえるはずで、その新鮮さの感覚を、日本語を使う自分に対しても持ってみるのはどうだろうという提案を、『「書くこと」の哲学』の最初の方で書きました。

そのうえで柴崎さんの今のお話は、日本語の内部にもそれがあるというお話で、それは最初に小説を書こうと思ったときに考えていたという「普段喋っているのと同じ言葉で小説を書く」というところにもつながっていると思います。

喋り言葉は、個々人にとても強く紐付けられている言葉で、書き言葉以上に「そのひと性」が出やすいと思うんです。「そのひと性」があるとすれば、柴崎さんが普段喋っているような言葉で書くのと、僕が普段喋っているように書くのとでは、違うわけです。それが文体にもつながっていると考えると、口語と文語は簡単に分けられるものではないし、書き言葉と話し言葉はいろいろなところで絡み合っているのだと思います。

柴崎 私は大阪弁の方が感情を表現できるのですが、自分が自由に使える話し言葉だからといって、必ずしも自由に書けるとは限りません。これはアメリカに行って感じたことですが、英語を第二言語として習得して創作を発表している人もたくさんいて、自分の母語では表現できなかったことを第二言語で書けるようになることもあります。母語にはない表現を見つけることもありますし、不自由だとどうしたら書けるのか工夫を凝らすので、道具が限られることで却って書けるようになることもあるのだと思います。

他言語、他ジャンルとの行き来で広がる表現の幅

佐々木 特に近年は、柴崎さんはご自身の小説が外国語に翻訳される経験が増えていると思います。それこそ『遠くまで歩く』（中央公論新社）の中で、自分の小説を翻訳してもらうワークショップに、作者としてオンラインで参加するという話が出てきますよね。自分の書いた日本語の小説の言葉が、他言語にどのように訳されるかを確認することになりますが、それも新鮮で特別な経験だろうなと思います。

柴崎 実際に、『百年と一日』（筑摩書房）の中の一篇を参加者たちが議論しながら一週間で翻訳する、というワークショップに参加したことがあります。いろいろな言語への翻訳をしている人たちが意見を出し合いながら一週間で翻訳をつくっていくのですが、最後に完成した翻訳が１ページ分でした。

佐々木 一週間でたったの１ページ！

柴崎 それほどの時間をかけて話し合い議論できる翻訳という営みが、すごいなと思いました。例えば日本語で言うときには「僕」とか「俺」とか「私」とかたくさんの選択肢がありますが、それらは英語だとすべて「I」になるので、「吾輩は猫である」は英語版のタイトルは「I am a cat」で、かなり印象が違ってしまいますよね。

「僕」とか「俺」とか「私」とかの日本語での使い分けは、相手との関係性によって変わりますよね。相手に対して自分がどの位置にいるかで言葉は変わって、大抵は場面によって使い分けます。違う言語や違うジャンルを行き来しながら、そうした言葉の使い分けなどについて意識的に考えることが、自分にとって書くことの栄養になっていると思います。

佐々木 柴崎さんはもともと漫画家になりたかったというお話がありましたが、もう漫画は描かないのですか？

柴崎 漫画は、高校生の頃に絵が描けないから駄目だと諦めました。高校のときには映画も作ってみた時期もありましたね。結局漫画や映画は自分には作ることができなくて小説だけが残ったのですが、表現方法としてそれぞれ何が違うのかを考える機会になりました。それは先の外国語の話にもいえることで、これは漫画だったらこういうふうに描いて表現できるとか、英語だったらこの一言で言えるとか、それぞれの違いから表現について考える幅が広がったと思います。

映像表現でいうと、私は脚本の構成のバイトをしたこともあるんですよ。テレビの深夜帯の短いドラマの脚本で、ヒット曲を1つと、宣伝商品を3つ時間内に入れないといけないという制約がありました。そこで学んだのは、映像での表現と言葉での表現の大きな違いの１つが、映画やドラマの場合は時間に制限があるということです。それに対して小説は長さについては本当に自由です。

佐々木 映像だと、例えばこのまま撮ったら3時間になってしまう、だから駄目だということがあり得ますよね。

柴崎 他のジャンルの表現に接して、小説ではどうだろうと考えることが、書くことにつながっている感じがします。

表現の不自由さがひらく可能性

佐々木 デビュー以来、柴崎さんの小説は基本的にとても視覚的だと言われてきたと思います。実際に描写がすごく特徴的で、他の作家なら例えば2行ほどで描写されるような場面が、時折すごく綿密に描写されていたりします。

これは柴崎さんがすごくよく見ているということだと思います。人が生活する中で、ぱっとしか見ていないときもあれば、なぜかわからないけれどずっとそれを見てしまうということもあり、それらも含めて言葉で表現されている。

先ほど他のジャンルとの違いという話が出ましたが、小説と他の表現との違いで、近年僕がよく考えているのは、小説は目に見えないということです。小説は目に見えず、言葉でしかないから、小説を読みながら描写されている風景が頭の中に浮かんだとしても、それは自分だけの映像で、読者全員に同じ映像が共有されるわけではありません。言葉だけで映像的なイメージを描くところに、ある種の鍛錬の歴史があるわけですが、根本的には目に見えないものであり、それでもそれを書こうとするときに生じる何かが、柴崎さんの小説の中でよく発生しているように思います。その一番典型的な例は『寝ても覚めても』（河出書房新社）で、その人が見ていると思っていることと、実際にそこにあるもののずれがテーマになっていますね。

根本的に目に見えないというところに、小説のすごく不自由な側面があり、それでも無理をして表現しようとするところに、おもしろさや可能性があるのだろうと、話を聞きながら思いました。

柴崎 私が小説で一番不自由だと思うのは、線が1本しかなく、一文一文を順番に読んでいくしかないということです。映画や演劇で、メインの人物が何かをしている後ろで別の誰かが全く別のことをしているのが好きなのですが、小説だとそれができません。

佐々木 あらゆることが今起こるのが世界であるはずなのに、これを小説にしようと思うととても難しい。

柴崎 そういう不自由さが、逆にどうしたらできるのかと可能性を模索する源でもあります。

視覚についてもう一つお話すると、高校1年生のときの担任の先生が美術の先生で、油絵の授業のときに先生が「なんでうまく描かれへんかわかるか。見て、描いて、ってしてるやろ？ 描きすぎなんや。10見て1描く、それでも描き過ぎや」って言っていたんです。それは小説を書いていてもいつも思い出します。人間は見ているようで、実は全然見ていないということが、往々にしてあると思います。

佐々木 そもそも「見る」というのがどういうことなのか、よく分からなかったりもしますしね。

視聴覚の情報をいかに書くか

柴崎 柴田さんからは「MONKEY」やその前身の「monkey business」（ヴィレッジブックス）で、「探偵の１ダース」特集以外にも何度か依頼をいただいているのですが、その中には音や音楽にまつわる特集での依頼もありました。それで柴田さんに、私の小説は視覚的だと言われることが多いのですが、どうして音や音楽のテーマでの依頼だったのですかと聞いたことがあります。そしたら柴田さんに「僕は視覚より音の感じがするけどな」と言われて、「探偵」での依頼もそうなんですが、編集者としての柴田さんの視点の鋭いところなんじゃないかと思います。

佐々木 でも、『帰れない探偵』でも全てのお話に音楽を演奏するシーンが出てきますよね。「ことばと」で依頼した時も音楽の特集をした号での依頼でした。

『帰れない探偵』でも過去の作品でも、ライブのような場所に登場人物が出くわすようなシーンで、祝祭的な感覚がその人の中に生まれる瞬間を柴崎さんは何度も書かれていて、聴覚の描写にも特徴があると思います。

その一方で、視聴覚の描写がずっと続くと話が先に進まず停滞してしまうと感じる人が、書き手にも読み手にも一定数いて、最近はその傾向がより強くなっているように感じます。でも柴崎さんは、おそらく普段から耳から入ってくる情報、目から入ってくる情報にすごく敏感で、耳や目からインプットしたものを小説にアウトプットされ続けています。

柴崎 目からも耳からも情報が入りすぎるんです。それをどう書くのかが難しい。風景を精密に書いていると、「写真を見ながら書いてるんですか」と聞かれることがあるのですが、写真を見ながらだと逆に書けないですね。写真だと情報が平坦になってしまうので、それを見て文章を書くとかえってわかりにくくなってしまうと気づきました。写真は見ずに、記憶を頼りに書いたほうが印象の強弱が表せるので、その方がいいなと思っています。だからどこかの場所を書きたいときは、なるべく実際に行って、覚えて帰ってきて、またわからなくなったらもう一回行く、という方が書けるんです。そういうのもいろいろ試していく中で書き方がわかってきます。一回到達できたら、次はこれをやってみようというのが浮かんでくるので、書き終えて1回出してみるというのは重要ですね。

佐々木 『帰れない探偵』の音楽シーンについては、モデルとなったような体験はありますか？ というのも、柴崎さんの小説は本当にあったことだという感じを読者に強く抱かせると思うのですが、当然そうではないこともたくさん含まれているわけですよね。その境目が本当にわからないので、音楽のシーンも、柴崎さんが実際に体験した記憶の中にある音楽を書いているのか、あるいは全部想像なのか、気になりました。

柴崎 それはシーンによって様々です。『帰れない探偵』で離島に行く話は、アイルランドに行った経験がもとになっているのですが、アイルランドでは路上でたくさんの演奏が行われていて、小説中の描写もかなりそのまま書いています。一方で、砂漠でカラオケをしているシーンについては、実際に砂漠に行ったことはありますが、まったくの想像で書いています。

実体験がもとになっているかどうかというのは、私小説とは何かという話にもつながってきますが、以前に佐々木さんが「読者と作家の共犯関係」というような言葉を使って、私小説は「これは作者の話」という体で楽しむようになっている、と解釈をされていたのがおもしろくて記憶に残っています。

アイオワ大学のインターナショナル・ライティング・プログラムでの経験をもとに書いた『公園へ行かないか？ 火曜日に』（新潮社）は、実体験だからエッセイだと言われることもありますが、私にとってあれは小説なんです。私は自分が小説と思って書いたら小説で、小説ではないと思って書いたら小説ではない、という分け方をしていて、その境目は作家によっても違うと思います。実体験をもとにして書いたらエッセイだと考える人がいる一方で、小説に対して「これは実体験がもとになっているんですか」と聞かれることも多くて、それが不思議だなと思います。

小説の語りそのものが“変”

佐々木 最後に人称についてお話をうかがいたいのですが、一人称と三人称の違いや、視点の切替えについて、どのように考えていますか。

柴崎 人称や視点の考え方は、作家によって、作品によって、本当に様々なので、分類したりまとめたりするよりも、それぞれの作家や作品ごとの違いを考えるほうがおもしろいと思います。

滝口悠生さんと以前にお話をしたときは、滝口さんは語り手の視点で他の人の内面を書くと視点が別の人に移っていると言われるのに対して、外見の部分を書いていてもそれは語り手の解釈であるから、外見を書いているときは客観で内面を書いたら視点が変わっていると区別するのは逆におかしいという話をしていて、それがすごくおもしろくてなるほどと思いました。

人称の話に限らず、小説というものの語り自体が、そもそも変なものだと子供のときから思っていました。これ、誰が誰に話してるんやろう、と。作家になってからますます語りの奇妙さについて考えるようになって。例えば『ボヴァリー夫人』も、最初に夫人ではない方のボヴァリーさんが子どものときの、教室にいる同級生たちの視点から始まって、でもその視点はすぐに消えてしまう。そこからボヴァリー夫人の話になっていて、とにかく語りが変なのですが、だからこそ興味が尽きないです。

佐々木 人称については、一時期僕もかなりこだわって批評を書いたことがありましたが、一人称と三人称という言い方での区別がすでに乱暴なもので、一人称の中にもいろいろあるし、三人称の中にはもっといろいろなものがあるというのが実際のところです。

三人称の書き方は本当に何でもできてしまうところがありますが、その三人称も作者の一人称と考えることができると思います。作者の一人称としての視点があるけれど、でも作者としての「私」ということは伏せられたまま書かれていると考えれば、三人称も一人称に回収されうると思うんです。

対して一人称は、基本的にはその語り手が固定されていて、その人の主観の中にあるというのが基本的なルールであるとは思います。一時期人称というものに注目が集まったのは、そのルールを明らかに破っている小説がいくつか登場したからで、一番わかりやすいのが岡田利規さんの「わたしの場所の複数」という作品でした。

ルールを破ることをOKとすれば、一人称であっても何でも書けてしまいます。しかし書けてしまうということを前提とした上で、なぜそのやり方で書くのかがやはり重要です。人称や視点を使って何か変わったことをやりたいというのが一つの大きな動機になるとは思いますが、その小説が全体としてなぜそういう仕方で書かれているのかということとどこかでは結びついていないと、意味がないと思います。

柴崎 人称についてもう一つ付け加えると、漫画の影響もあるのではないかと思っています。同じ視覚的な表現でも、映画ともまた違って、漫画は視点が三人称的になったり一人称的になったり、同じコマの中でも後ろを通り過ぎた人の思っていることが吹き出しで書かれていることもありますよね。さらにはそのコマの外に作者が出てきたりとかも。私も含めて今の作家は漫画も多く読んでいますから、影響を受けているのではないかと思っています。

私が初めて三人称で書いたのは『主題歌』（講談社文庫）という小説で、１つの文章の中で視点が変わっているところがありました。私としては漫画のイメージで、登場人物が歩いてくるところを建物から見ている人の視点で三人称として書いたのですが、読んだ人から変わったことをしている、と言われて、どう違うんだろうとあれこれ考えました。

小説＝伝聞

柴崎 近頃は、小説とはすなわち伝聞なのではないかとよく考えています。ある人が別の人の話をしていたり、誰かの体験を別の人が聞き直したり語り直したりするところに、小説の根本があるように思うんです。仮に一人称の語り手が自分の経験について語っていたとしても、それは過去の語り手自身を現在の語り手が語り直しているということです。

私の作品で、いわゆる人称や視点がイレギュラーだと言われている作品も、伝聞の範囲に収まるように作っています。例えば『春の庭』も、最初に「わたしが弟の太郎からこんな話を聞いた。」で始めれば全体が伝聞として成立するように作っています。

佐々木 『帰れない探偵』についてのお話でも、探偵は人の話を根ほり葉ほり聞けるのがおもしろいとおっしゃっていましたね。

柴崎 ベタな言い方になりますが、話を聞くことはすごく大事だと思います。書くことも、その前に読んでインプットすることがないとできません。

『「書くこと」の哲学』でも触れられていることですが、大江健三郎さんは過去に書いた小説を読み直すことが書き直すことにつながるとおっしゃられていますね。昔に書いた小説を、同じ小説としてではなく、さらに新しい小説として書き直すことも実践されています。私も25年以上作家を続けてきて、自分にもそれができるということを実感し始めたてきたところです。書き直すには読まなければならないし、語り直すためには聞かないといけない。そういうことが、だんだんとわかりはじめてきました。

佐々木 『きょうのできごと』の10年後にあたる続篇を書かれているのも、ある種の「語り直し」と言えるかもしれませんね。

柴崎 今ならほかにも、例えば登場人物として自分のような作家だけど自分ではない人物を登場させて過去の作品を語り直すような試みもしています。

佐々木 人称と視点をはじめ、書き方の話は尽きないですね。

柴崎 書くのがしんどくなったときは、ほかの人がどう書いているのか聞いてみたりするのですが、書き方は作家ごと作品ごとに本当に異なります。

佐々木 ほかの人から聞いた方法を試してみることもあるんですか？

柴崎 試すこともありますが、「こんな書き方もある」と知ること自体の意味が大きい気がします。「小説とはこういうものだ」「こう書かないといけない」と囚われてしまうとしんどくなってしまうので。小説はこれだけいろいろな書き方ができるからこそ書き続けられていると思いますし、小説への興味は尽きそうにありません。

（2025年12月9日、紀伊國屋書店新宿本店にて収録）

【『帰れない探偵』読売文学賞受賞記念】場所の記憶を探偵する【ブックガイド】