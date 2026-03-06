英語で「（友だちと）遊ぶ」は何て言う？ 「play」は使わない、覚えておきたい自然な英語表現

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は、「明日は友だちと遊びます」「目的なくブラブラ過ごして遊ぶ」など、日常生活で何気なく使っている「遊ぶ」という言葉について。英語で言う場合、「play」という英単語が一番に思い浮かんだ人も多いかと思いますが、「play」は幼児から小学生くらいまでの子どもが遊ぶときに使う表現で、不自然に聞こえてしまうことがあります。大人が使うのに最適な表現を紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

大人が使う「遊ぶ」の英語フレーズ

英語で「〜と遊ぶ」と言うとき、「play」は基本的に使いません。大人同士の「遊ぶ」の言い方はどうすればいいのでしょうか。よく使われるものをいくつか紹介していきます。

【1】 hang out with〜 「〜と遊ぶ」

【解説】こちらは最も自然な表現でよく使われます。特に目的がなく、誰かと一緒に過ごすときに使えます。「I’m hanging out with my friends tonight.（今夜は友だちと遊ぶよ）」のように、「with(〜と一緒に)」を付け加えるのを忘れないようにしましょう。

【2】 go out with〜 「〜と出かける」

【解説】「go out」は外食や飲み会、イベントなど、外に出て遊びを楽しむというニュアンスがあります。「I’m going out with my friends this weekend.（今週末は友だちと遊びに出かけるよ）」のように使うことができます。

【3】 spend time with〜 「〜と過ごす」

【解説】落ち着いた響きで、「遊ぶ」よりも大人っぽいニュアンスになります。「I spent time with my friends after work.（仕事のあと友だちと過ごした）」のように使えます。「spend(過ごす)」の過去形「spent」を使うときはスペルに気をつけましょう。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

