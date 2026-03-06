中村倫也、妻・水卜麻美との“私生活”を語る
俳優の中村倫也が、3月6日放送のトーク番組『A-Studio＋』に出演する。MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔が関係者に取材を行い、親友・生田斗真との関係や撮影現場での姿、さらに妻・水卜麻美との日常など、中村の素顔に迫る。
【写真】妻との私生活を語った中村倫也
現在放送中の金曜ドラマ『DREAM STAGE』で音楽プロデューサー・吾妻潤を演じる中村。鶴瓶は同ドラマで共演するNAZEメンバーに取材し、演技未経験のメンバーへさりげなく助言を送る姿や、共演者を気遣う頼もしい一面が明かされる。ライブに招待された際の心温まるやり取りのほか、NAZEに新メンバーが加わるかのようなサプライズに中村が大笑いする場面も紹介される。
さらに鶴瓶と藤ヶ谷は、20年来の親友である俳優・生田斗真にも取材。生田は中村について「とにかく器用な人」と評し、独学で始めたゴルフの上達の早さや、未経験のゲームでも勝てない悔しさを明かす。そこから、中村を突き動かす独自のモチベーションや行動の原点が浮かび上がる。一方の中村も生田を「お兄ちゃんのような存在」と語り、長年の信頼関係を明かす。
番組ではそのほか、料理好きとして知られる中村の一面や、水卜との微笑ましい日常にも話題が広がる。
また藤ヶ谷は、これまで多くの作品でタッグを組んできた吉野耕平監督にも取材。連続テレビ小説『半分、青い。』をきっかけに中村を強く意識するようになったことや、観察力と表現力への高い評価が語られる。2人は5月15日公開の映画『君のクイズ』でも再びタッグを組む予定だ。
