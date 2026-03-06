3月5日に開幕した2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（以下WBC2026）。みなさんが応援したい選手は誰ですか。産業能率大学スポーツマネジメント研究所（東京都世田谷区）が実施した調査によると、「大谷翔平」選手が1位となりました。では、日本代表選手の部門別キーマンにはどの選手が選ばれたのでしょうか。



【調査結果を見る】WBC2026で応援している選手ランキングトップ10

調査は、日本在住の20歳〜69歳の男女1万人を対象として、2026年2月にインターネットで実施されました。



調査の結果、WBC2026で「最も応援している選手」の1位は、前回大会で日本を14年ぶり3回目の世界一に導き、MVPを獲得した「大谷翔平」選手（61.9%）でした。



次いで、2位「山本由伸」選手（6.9％）、3位「鈴木誠也」選手（3.4％）、4位「佐藤輝明」選手（2.4％）、5位「周東佑京」選手（2.2％）が続きました。



1位の「大谷翔平」選手には「憧れている少年、少女たちに夢を見させてください」「アメリカと日本の架け橋であり続けてほしい」といったコメントが多く寄せられました。



次に、日本代表選手の部門別キーマンを見ると、「投手部門」では、1位「山本由伸」選手（54.8％）、2位「大谷翔平」選手（24.2％）、3位「菊池雄星」選手（5.0％）がTOP3となりました。



1位の「山本由伸」選手には「三振の山を築いて日本を再びチャンピオンにしてほしい」といった声が目立ちました。



また、「打撃部門」では、1位「大谷翔平」選手（74.0%）、2位「村上宗隆」選手（8.2％）、3位「鈴木誠也」選手（4.0％）がTOP3に。



1位の「大谷翔平」選手には「勝利に導く特大アーチを期待！」などのコメントが寄せられました。



続いて、「走塁部門」では、1位「周東佑京」選手（51.7％）、2位「大谷翔平」選手（29.8％）、3位「源田壮亮」選手（3.2％）という結果になりました。



1位「周東佑京」選手には「走って、走って、走りまくって下さい！」という声が多く届いています。



また、「守備部門」では、1位「源田壮亮」選手（28.0％）、2位「大谷翔平」選手（12.6％）、3位「鈴木誠也」選手（6.6％）がTOP3となりました。



1位の「源田壮亮」選手には「守備は任せた！」などの声が寄せられました。



「リーダーシップ部門」の1位は、「憧れるのをやめましょう」の名言でチームを一つにまとめた「大谷翔平」選手（68.5％）。次いで2位「鈴木誠也」選手（5.1％）、3位「菅野智之」選手（4.2％）が続きました。



1位の「大谷翔平」選手には「連覇に向けてメンバーを鼓舞してください！」というコメントが目立ちました。



部門別キーマンランキングの最後を飾る「盛り上げ役部門」は、1位「大谷翔平」選手（36.7％）、2位「牧秀悟」選手（27.8％）、3位「鈴木誠也」選手（4.2％）がTOP3となりました。



1位の「大谷翔平」選手には「あなたのおかげで野球を観るようになりました。WBCでも日本中を盛り上げてください！」という声が寄せられています。



一次ラウンド突破チームの予想は…

WBC2026では、全4プールからそれぞれ2チームが一次ラウンドを突破し、準々決勝ラウンドに進出します。その予想を聞いたところ、POOL A（サンファンプール）は「キューバ」（67.5％）、POOL B（ヒューストンプール）では「アメリカ」（88.0％）、POOL C（東京プール）では「日本」（87.8％）、POOL D（マイアミプール）では「ドミニカ共和国」（60.4％）がそれぞれ突破予想の1位となりました。



また、優勝チームの予想では、「日本」（71.2％）がダントツとなり、以下、「アメリカ」（20.0％）、「ドミニカ共和国」（1.7％）が続きました。



WBC2026独占配信によるネットフリックス契約状況は…

日本国内におけるWBC2026のライブ中継は、Netflix（ネットフリックス）の独占配信となっています。



そこで、「ネットフリックスの契約状況／意向」を調べたところ、「WBCに関係なく契約済」が17.3%、「WBC2026が理由で契約」が4.9%の結果となりました。



一方、「契約予定なし」は68.0％、浮遊層である「盛り上がり次第で契約検討」が8.8%であることから、大いに盛り上がった場合には契約する人が増えそうです。