柏原明日架が「左を消せた」と即投入！ 三菱ケミカルの“スティンガー”という名の未発表シャフトを開幕戦で発見
今年も各社から新製品が発表される中、国内女子ツアーがついに開幕。女子プロは一体どういった基準でギアを選び、どのような感想を持ったのか。今回は、柏原明日架が投入、菅楓華がテストしていた新しいシャフトについて直撃した。
【写真】未発表シャフトは「ディアマナらしい」デザイン 花の中にいる蜂を見つけられる？
柏原が開幕戦から投入したのが、三菱ケミカルの未発表モデルのシャフト。表面には『Diamana Stinger（スティンガー）』と、2004年に発売された初代と同じ名前が刻まれている。昨季の優勝時は同社の『テンセイプロブルー1K』を使っていたが一体どうしてシャフトを変更したのか？「もともと左のミスに悩んでいました。このシャフトにして左を消せた。バチッと決まりましたね。コスメもディアマナっぽい感じが気に入っています」柏原が話すように、手元側は花柄で、中間部から先にかけてメタリックなグラデーションというディアマナらしいデザイン。スティンガーと聞くと、タイガー・ウッズの代名詞でもある超低弾道ショットを思い浮かべるが、辞書を引くと毒針や、針を持つ動物などの意味もあり、花柄の中に蜂が見えるのも特徴的だ。また、練習している菅楓華にセッティングについて聞いていると、柏原と同じ『スティンガー』シャフトをテストしていたとか。「テストだけしてみましたが、球が少し低くなって、風に強そうな球になりました。今使っている『テンセイプロブルー1K』よりも振り上げたときに硬く感じましたね」菅は投入に至らなかったようだが、2人のコメントからしっかり叩いても左に行かず、吹けない球が打てるシャフトだということが推測される。初代も同じように低〜中弾道で飛ばせるのが魅力だったようだが、一体どんな進化を遂げているのか。三菱ケミカルからの続報に期待だ。◇ ◇ ◇最新ドライバーはどう選ぶべき？ 関連記事「高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし」で自分に合ったモデルを見つけよう
