ルーク・ドナルドが3大会連続でライダーカップ主将就任 マキロイも歓迎「喜ばない者はいない」
4日、DPワールド（欧州）ツアーは、ルーク・ドナルド（イングランド）が2027年にアイルランド・アデアマナーで開催される欧米対抗戦「ライダーカップ」の欧州チーム主将を務めると発表した。ドナルドは3大会連続で欧州チームを率い、2023年のローマ大会、2025年のニューヨーク大会に続く“3連勝”を目指す。
ドナルドは声明で次のようにコメントした。「過去2回のライダーカップは、私と家族にとって非常に大きな意味を持つ大会だった。3度目のキャプテンを務めることになるとは思っていなかった。厳しい環境の中でプレッシャーの大きな1週間を終え、ニューヨークで日曜の夜に勝利を祝ったとき、自分の役目は終わったと思った。しかし、まだ語られるべき物語が残っているのかもしれない」2027年大会で欧州チームが勝利すれば、ドナルドは欧州史上初の「3連勝」キャプテンとなる。欧州では1985、87、89年大会で主将を務めたトニー・ジャクリン（イングランド）が無敗を維持したが、89年大会は14-14の引き分け。カップは欧州が保持したものの「3連勝」とはならなかった。米国では6度主将を務めたウォルター・ヘーゲンが4勝、ベン・ホーガンも3勝を挙げているが、いずれも3連勝ではない。主力メンバーのローリー・マキロイ（北アイルランド）は、今週出場している「アーノルド・パーマー招待」の会場でコメントした。「ルークが戻ってきてくれたのは素晴らしいこと。欧州チームに関わる選手やスタッフで、彼の復帰を喜ばない者はいない」欧州のエースは、再びチームを率いる主将への信頼を口にした。（文・武川玲子＝米国在住）
