金子駆大が暫定19位、星野陸也は暫定36位 桂川有人は暫定111位でホールアウト
＜ヨハネスブルグオープン 初日◇5日◇ホートンGC（南アフリカ）◇7279ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの南アフリカ連戦2戦目が開幕したが、第1ラウンドは日没順延となった。
【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！
日本勢は3人が出場。昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は10ホールを消化し、3アンダーの暫定19位タイにつけている。16番まで終えた星野陸也は2アンダー・暫定36位タイ。桂川有人は2オーバー・暫定111位タイでホールアウトした。7アンダーの暫定首位に地元・南ア勢のルーク・ブラウンが立っている。1打差の暫定2位グループにはヤイデン・トレイ・シェパー（南アフリカ）、ネイサン・キンゼイ（イングランド）ら4人が続く。第1ラウンドは日本時間午後1時30分に再開する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
