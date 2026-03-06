3月8日は「国際女性デー」。日本では長らく「この仕事は女性には不向き」といった思い込みや、女性特有の健康問題への対応の遅れが、女性の活躍を阻んできました。今、これを「経営課題」ととらえ、中小企業をアップデートさせようという取り組みが埼玉で始まっています。

男女雇用機会均等法の施行からまもなく40年。総務省の労働力調査によると、働く女性の数は、1985年の2304万人から2025年には3126万人に増加し、15〜64歳の女性の就業率は過去最高の75.3％となりました。30歳前後の女性が結婚や出産を機に離職し、その年代の就業率がぐっと下がる傾向を指す「M字カーブ」も解消されつつあります。東北や日本海側の県ではカーブの「谷」はほぼなくなっています。

ところが、この「M字カーブ」が根強く残る地域があります。首都圏の東京、千葉、埼玉、神奈川の4都県です。

■首都圏で、なぜ

埼玉県を地盤とする武蔵野銀行は「先に少子高齢化や過疎化が進んだ地域に比べると首都圏近郊は働き手が多く、労働力不足の実感が薄かった。このため、重要な労働力としての女性の採用や雇用維持に積極的に取り組んでこなかった企業が多い」と分析しています。

しかし、首都圏にも少子高齢化の影響は広がり始めています。埼玉県によると、県内の生産年齢人口は2035年には2000年対比で20％減少すると推計されていて、このままでは県内に約15万社ある中小企業の多くが深刻な労働力不足に陥ることが懸念されています。

そこで、武蔵野銀行は筑波大学などと連携し、中小企業の経営者や人事担当者らを対象とした支援プログラムを去年、スタートさせました。「女性の働きやすさ」という視点で社内の制度や設備を見直し、月経や更年期といった女性特有の健康問題への対応や、「女性にはこの仕事は向かない」などのアンコンシャスバイアス（無意識の思い込み）をなくすことなどを「経営課題」として認識してもらう狙いです。

■AIで課題「見える化」

第一段階として、去年12月から今年2月にかけて行われたセミナーには、埼玉県内の25社43人が参加。武蔵野銀行と筑波大学が共同開発したAIによる課題分析システムで、自社の現状把握や改善点のあぶり出しに挑戦しました。

◇

自社のトイレや休憩スペースなどの設備、生理休暇や健診などの制度の有無のほか、「夫は仕事がメインで、妻は働く場合も家事・育児がメインであるべきと思うか」といった経営者の考え方などについて、21の質問に回答していきます。

事前のヒアリング調査では「女性の健康管理に関する知識がほとんどなく、どう手を打てばよいかわからない」「女性特有の健康問題には踏み込みにくい。ハラスメントと言われそう」など、女性が働きやすい職場づくりにどう取り組めばよいか戸惑いの声が多く聞かれていました。

経営者たちによる回答に対して、AIから出されたのは…

・女性特有の健康課題について、オープンに話し合える雰囲気や、サポートし合う文化が十分に育っていない

・生理休暇などの既存制度があっても、社員が「活用しにくい」と感じているかも

・経営層に「女性は子育てや家事がメイン」といった思い込みがある可能性

・女性社員が安心して利用できる休憩スペースやトイレなどの設備充実を図ることで、パフォーマンス向上に繋げることができる

具体的な現状分析や改善点などが次々と示されました。

◇

今後は個社ごとの課題解決に向け、専門知識を持った大学や銀行の担当者が、コンサルティングや従業員研修などを行っていく予定です。

■埼玉モデル 全国展開も

武蔵野銀行の長堀和正頭取は「問題の根底には、女性の役割への思い込みや健康リテラシーの低さなど、長年染み付いた日本の企業風土がある。経営者のリスキリングが重要だ」と話しました。「埼玉県内で成功事例を作り、全国に展開したい」と、将来的に他の地域の銀行や大学と連携していくことも視野に入れています。

プロジェクトを主導する、筑波大学スマートウエルネスシティ政策開発研究センター長の久野譜也教授は「経産省の試算によると、月経や更年期といった女性特有の健康課題による経済損失は、年間3.4兆円にのぼるとされ、日本の競争力・産業力にも直結している」とし、「労働力不足や生産性向上、地方創生などの社会課題の解決に向けて、女性に選ばれる経営、女性が活躍できる環境づくりを早急に進める必要がある」と訴えています。

