俳優の水谷豊（７３）が企画・監督・脚本・プロデュース・主演の１人５役を担った映画「Ｐｉｃｃｏｌａ ｆｅｌｉｃｉｔà（ピッコラ フェリチタ）〜小さな幸せ〜」（４月２４日公開）で娘の趣里（３５）と親子初共演したことが５日、分かった。

今作では人生の岐路に立たされた６０代、４０代、３０代の男女３組が向き合う４つのストーリーが描かれる。水谷が６０代男性、趣里が３０代女性を演じる。

監督４作目の水谷が掲げたテーマは「アート」。「何げない日常と人間模様の中の小さな幸せを描きながらも、『シーンの一つ一つが絵画のように美しく、切り取って壁に飾りたくなるような映像を創ろう』」という意図のもと、ストーリーごとにテーマカラーを設定し、色彩豊かな情景が映し出される。水谷は完成した映画を見て「自分の世界がついに始まったんだなぁ」と初めて感じたという。

「映画館のない地域でも上映したい」「たくさんの人に届けたい」という思いから、映画を“相棒”に自ら全国を巡る上映会を開催予定。４月２４日に淡路島で開催される「うみぞら映画祭２０２６」の前夜祭でお披露目後、上映会と劇場で順次公開となる。水谷は「皆さんそれぞれの“小さな幸せ”を見つけていただけるとうれしい」とメッセージを送った。