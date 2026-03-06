トランプ氏「軍事作戦がガソリン価格よりはるかに重要」　ガソリン価格上昇について「懸念していない」

アメリカのトランプ大統領は5日、ロイター通信のインタビューでイランの紛争拡大に伴うガソリン価格の上昇について「懸念していない」と述べ、アメリカの軍事作戦が最優先事項との考えを示しました。

トランプ大統領はロイター通信のインタビューで、ガソリン価格の高騰について問われ、「全く懸念していない」と述べた上で、「この事態が終息すれば価格は急速に下がるだろうし、この軍事作戦がガソリン価格よりはるかに重要なのだ」とし、アメリカによる軍事作戦が最優先事項との考えを示しました。

ブルームバーグ通信は、トランプ政権が、原油・ガソリン価格高騰への対応策として、様々な選択肢を検討していると報じています。

また、ウォールストリート・ジャーナルによりますと、3月末に控えるトランプ大統領の訪中を前に、ベッセント財務長官がアメリカ政府の元高官や企業幹部らと非公式に協議を行い、中国にアメリカの石油・ガス製品を継続的に購入させる取り組みを説明しました。

また、中国に対し、イラン産原油の購入を減らすよう求めることも検討しているということです。