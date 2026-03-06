お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が3日夕、自身のXを更新。相方内間政成とともに入った焼き鳥店でたまたま出会った人気俳優が、気付かぬうちに会計を支払ってくれていたエピソードを実名告白し「カッコ良すぎる」と振り返った。

真栄田は「去年の話だけどさ、内間と一緒に良い焼き鳥屋さん行ったのよ。そしたらさ、1時間くらい楽しく、結構たくさんお酒飲んでた頃にさ、ガラガラガラっと店の扉が開き、なんと、俳優の北村一輝さんが入ってきたのよ」と北村一輝（56）と偶然焼き鳥店で出会った話を書き出した。

そして「めっちゃ興奮してさ、内間と2人でドキドキして、挨拶したのよ。そしたら、北村さんめっちゃ良い人で、俺らなんかと話してくれてさ、超嬉しかったのよ。沖縄の話したりさ、本当に幸せで楽しかったよ。そして、北村さんが先にお店を出られたんだけど、その瞬間、お店の大将が、『真栄田さん、内間さん、お2人のお会計、全て北村さんがお支払いされました』と。俺とってもとっても感動してたらさ、さらに大将が、『北村さんが、僕が店出てもまだ飲むと思うんでと、プラスでお金置いてかれて、僕が店出るまでお2人に言わないで』と」と先に帰った北村が、さりげなくスリムクラブの飲食代も、今後食べる分も上乗せして支払いを済ませてくれていたことをつづった。

その上で真栄田は「泣いたよ。。カッコ良すぎるよ。。未来のお金まで。。俺はしびれて泣いて感動している」とつづったが、相方の内間については「そん時に、内間が口を開いて、言いました、『だったらもっと飲んどけば良かった』と。。僕は、地面師のように、内間を『最もフィジカルで、最もプリミティブで、そして最もフェティッシュなやり方で行かせていただこうかな』と思いました」と笑いを交えて、その反応をいじった。

真栄田は最後に「ちなみに、その後、地面師で北村さんを観ても、『この人は良い人だ！』と心で叫ぶ自分がいました」と述べた。

この投稿に対し「こんなカッコイイ人間になりたい…」「北村一輝さんエピソードかっこよすぎる…しかも未来のお金まで置いていくとか映画みたい。それに対して『もっと飲んどけば良かった』はさすがに笑ったw内間さん強い」「マジで素敵 内間さんも人間らしくて素敵」「北村一樹さんって一見怖そうだけど本当に良い人ですよね」「めちゃくちゃいい話」などとさまざまな反響の声が寄せられている。