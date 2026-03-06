水谷豊、娘・趣里と初共演 4作目監督作品で1人5役担う
【モデルプレス＝2026/03/06】俳優の水谷豊が企画・監督・脚本・プロデュース・主演として1人5役を担う映画『Piccola felicità（ピッコラ・フェリチタ）〜小さな幸せ〜』が4月24日より公開決定。合わせて、本予告、ポスタービジュアル、キャストやスタッフなどが一挙に解禁された。
【写真】趣里、父・水谷豊との貴重2ショット披露 出産後初の近影
Piccola felicità（ピッコラ フェリチタ）それは、イタリア語で「小さな幸せ」という意味。人生の岐路に立たされた人々が向き合う4つのストーリーからなる思いもよらない結末。観るものすべてに小さな幸せを感じさせてくれる映画が、ここに誕生する。手がけるのはこれが4作目の監督作品となる水谷。本作では監督のみならず、企画・脚本・プロデュース・主演の1人5役という縦横無尽の活躍を見せた。
そんな水谷が本作で掲げたテーマは「ART（アート）」。「すべてのショットが、壁に飾りたくなるような美しさ」を目指す監督の思いに共鳴して、池谷のぶえ、菜葉菜、河相我聞、趣里、橋本淳ら実力派のキャストが揃い、4つのストーリーを彩る。水谷と趣里はこれが父娘初共演となる。また、撮影監督には「相棒」シリーズで長年タッグを組む会田正裕、音楽には水谷監督の第3作目『太陽とボレロ』（2022年）で劇伴を手掛けた山元よしきを迎える。ストーリーごとに「オレンジ」「グリーン」「マゼンタ」といったテーマカラーを設定し独特の空気感を纏った色彩豊かな情景、ジャンルを超えてシーンに調和する多彩な音楽が一層物語への没入を深く誘う。遊び心に溢れた「MIZUTANIワールド」となっている。
この度解禁となった本予告映像では、人生の岐路に立たされた3組の男女それぞれの人間模様が描かれている。長年勤めたファミリーレストランを定年退職となる佐藤宗太郎（演：水谷）とそんな彼を優しく見つめるスタッフの柿沼千恵子（演：池谷）。離婚について真剣に考え始めた画家の高橋富士夫（演：河相）とその妻ミキ（演：菜葉菜）。仲睦まじくデートを楽しむ田中礼央（演：橋本）と白河葵（演：趣里）。彼らの姿が、色鮮やかに独特の空気感を纏った画面の中で淡々と映し出される。それは静かでありながら、嵐の前のようなどこか不穏な雰囲気を感じさせると、曲調が一転。
そして畳みかけるようにシーンが展開されてゆく。それは「予測不能なMIZUTANIワールド」と言うに相応しく、まったく先の読めないものばかり。飛び降り自殺を図る男。舞う札束。燃え上がる炎。男と女。感情の爆発。サスペンスフルなのにどこか温かみがあり、観るものを惹きつける映像。果たしてそれぞれに待ち受ける結末とはいったい何か。そして「優しさが映画の結末を変えた」という言葉の意味とは。
さらに、本予告映像と合わせて解禁となったポスタービジュアルは、なんと油絵で描かれた6人の登場人物たちの姿。劇中でも重要なアイテムとなる油絵。そして今回の作品のテーマである「ART」にちなみ、可愛らしくアートな世界観を表現する1枚の絵画となってメインキャスト一同が集結した。
そして今回、劇場公開に先立って「映画館のない地域でも上映したい」「全国のたくさんの人に映画を届けたい」という強い思いから、水谷監督自らフィルムと共に全国各地を巡る上映会を開催。スタートとなるのは、4月24日淡路島で開催される「うみぞら映画祭2026」。2026年で10周年を迎える同映画祭の前夜祭にてセレモニー＆映画初お披露目。その後、全国各地の上映会及び劇場にて順次ロードショーとなる。（modelpress編集部）
実は本作の脚本は2022年の段階で出来ていたんです。その時は「いつか、こんなことが出来たらいいなぁ」と自分の思い描く世界を書き上げたものでした。それから2年後の2024年。とあるタイミングでこの脚本の存在をふと思い出し、「そうだ、今度はこれをしっかり形にしよう」と思い立ったわけです。それから撮影監督の会田さんとの話し合いで、今作のテーマはお互いに“アート”でいこうとなりました。つまり何気ない日常と人間模様の中の小さな幸せを描きながらも、「シーンの一つ一つが絵画のように美しく、切り取って壁に飾りたくなるような映像を創ろう」と。そう考え始めると撮りたいイメージが次から次に浮かんできました。そして出来上がった作品を初めて観たときに、「ようやく始まったな」と感じました。自分の世界がついに始まったんだなぁという感覚。長くこの業界にいますが、これまでそんなことを思ったことはありませんでした。それはまさに僕の「ピッコラ・フェリチタ」でした。今回は劇場のみにとどまらず全国各地を巡る上映会という形式でもお届けいたします。是非この映画を観ていただき、皆さんそれぞれの“小さな幸せ”を見つけていただけると嬉しいです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】趣里、父・水谷豊との貴重2ショット披露 出産後初の近影
◆水谷豊、第4作目の監督作品公開
Piccola felicità（ピッコラ フェリチタ）それは、イタリア語で「小さな幸せ」という意味。人生の岐路に立たされた人々が向き合う4つのストーリーからなる思いもよらない結末。観るものすべてに小さな幸せを感じさせてくれる映画が、ここに誕生する。手がけるのはこれが4作目の監督作品となる水谷。本作では監督のみならず、企画・脚本・プロデュース・主演の1人5役という縦横無尽の活躍を見せた。
◆予告映像が解禁
この度解禁となった本予告映像では、人生の岐路に立たされた3組の男女それぞれの人間模様が描かれている。長年勤めたファミリーレストランを定年退職となる佐藤宗太郎（演：水谷）とそんな彼を優しく見つめるスタッフの柿沼千恵子（演：池谷）。離婚について真剣に考え始めた画家の高橋富士夫（演：河相）とその妻ミキ（演：菜葉菜）。仲睦まじくデートを楽しむ田中礼央（演：橋本）と白河葵（演：趣里）。彼らの姿が、色鮮やかに独特の空気感を纏った画面の中で淡々と映し出される。それは静かでありながら、嵐の前のようなどこか不穏な雰囲気を感じさせると、曲調が一転。
そして畳みかけるようにシーンが展開されてゆく。それは「予測不能なMIZUTANIワールド」と言うに相応しく、まったく先の読めないものばかり。飛び降り自殺を図る男。舞う札束。燃え上がる炎。男と女。感情の爆発。サスペンスフルなのにどこか温かみがあり、観るものを惹きつける映像。果たしてそれぞれに待ち受ける結末とはいったい何か。そして「優しさが映画の結末を変えた」という言葉の意味とは。
◆油絵のポスタービジュアル解禁
さらに、本予告映像と合わせて解禁となったポスタービジュアルは、なんと油絵で描かれた6人の登場人物たちの姿。劇中でも重要なアイテムとなる油絵。そして今回の作品のテーマである「ART」にちなみ、可愛らしくアートな世界観を表現する1枚の絵画となってメインキャスト一同が集結した。
そして今回、劇場公開に先立って「映画館のない地域でも上映したい」「全国のたくさんの人に映画を届けたい」という強い思いから、水谷監督自らフィルムと共に全国各地を巡る上映会を開催。スタートとなるのは、4月24日淡路島で開催される「うみぞら映画祭2026」。2026年で10周年を迎える同映画祭の前夜祭にてセレモニー＆映画初お披露目。その後、全国各地の上映会及び劇場にて順次ロードショーとなる。（modelpress編集部）
◆水谷豊監督コメント
実は本作の脚本は2022年の段階で出来ていたんです。その時は「いつか、こんなことが出来たらいいなぁ」と自分の思い描く世界を書き上げたものでした。それから2年後の2024年。とあるタイミングでこの脚本の存在をふと思い出し、「そうだ、今度はこれをしっかり形にしよう」と思い立ったわけです。それから撮影監督の会田さんとの話し合いで、今作のテーマはお互いに“アート”でいこうとなりました。つまり何気ない日常と人間模様の中の小さな幸せを描きながらも、「シーンの一つ一つが絵画のように美しく、切り取って壁に飾りたくなるような映像を創ろう」と。そう考え始めると撮りたいイメージが次から次に浮かんできました。そして出来上がった作品を初めて観たときに、「ようやく始まったな」と感じました。自分の世界がついに始まったんだなぁという感覚。長くこの業界にいますが、これまでそんなことを思ったことはありませんでした。それはまさに僕の「ピッコラ・フェリチタ」でした。今回は劇場のみにとどまらず全国各地を巡る上映会という形式でもお届けいたします。是非この映画を観ていただき、皆さんそれぞれの“小さな幸せ”を見つけていただけると嬉しいです。
【Not Sponsored 記事】