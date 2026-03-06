パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（28）が2026年2月25日、自身のインスタグラムを更新。送別会での笑顔ショットを披露した。

「可愛いケーキまで準備してくださり」

志田選手は、「再春館製薬所の社長含め、チームのみんなが送別会を企画してくださり、最後に楽しい時間を過ごすことができました」といい、ケーキを前に笑顔をみせる様子やクッキーを持つ姿を投稿した。

「可愛いケーキまで準備してくださりとっても幸せでした」とつづり、「残り少ない時間ですが、みんなとの時間を大切に過ごします」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、淡いカラーのジャケットを着用。髪をおろしたヘアスタイルで、フルーツやクッキーがデコレーションされたケーキを前に笑顔をみせていた。3枚目では、顔の前でクッキーを持ち、微笑んでいた。

この投稿には、「笑顔がほんと素敵」「可愛すぎるんですけど...」「どこのアイドルかと思った」「美しい！」「可愛いしかない」といったコメントが寄せられていた。