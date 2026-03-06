【要注意】靴のかかとがまっすぐ減る人は扁平足？ 土踏まずからわかるさまざまな痛みの原因とは【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

くつのかかとがまっすぐすり減るのは危険なサイン

まっすぐすり減るのは扁平足のせい!?

くつのかかとがまっすぐ水平にすり減っていくのは、一見、よいことのように思えます。しかし、そのすり減り方は正しくありません。一番正しいのは、かかとの外側からすり減っていくケース。なぜ正しいかというと、足の裏の内側には土踏まずがあり、そのため本来、足は外側にやや傾いているからです。この状態で地面に着地すれば、外側からすり減っていくのは当然のこと。最も自然なくつのすり減り方といえるでしょう。

一方、まっすぐすり減っている場合は、足の裏を地面に水平につけています。つまり、足の内側の土踏まずを無理に踏みしめているのです。これを続けていると土踏まずがなくなり、足がまっ平らの「扁平足」になってしまいます。土踏まずは地面から衝撃を吸収する役割があるため、これがなくなるとひざや股関節などに負担がかかり、ひざ痛、股関節痛、腰痛を生むことに･･････。

さらに、扁平足だと足元が不安定になるため、歩くときに不自然な力が加わります。主に、太ももの前の外側あたりの筋肉が使われ、太ももがバンパンに太くなってしまうのです。

まっすぐすり減るほうがいいと思い込み、無理な歩き方をしている方もいるので要注意。また、外側からすり減るとO脚やがに股を疑う方もいますが、それは間違い。足の構造上、まっすぐ立ったときは足の外側に体重がかかるのが正常です。

くつの正しいすり減り方

座った状態で脚を伸ばすと少し角度がついていることがわかります。まっすぐではないので、かかとの外側から着地する構造になっています。

足の構造に合った正しい歩き方ができるので、外反母趾、足の痛みなどの悩みを改善してくれる。

足を平らにしてすべて地面につけている。 重心が内側にかかり、足の内側を使って歩いている。

まっすぐが正しいと思い込んでいる方が多いので要注意

グッと踏みしめすぎて、足にとってはよくない歩き方をしている。扁平足になり、ひざ痛、腰痛、股関節痛になったり、太ももが太くなる原因に！

