米１０年債利回り上昇 原油相場が一時８２ドル台まで急騰＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 原油相場が一時８２ドル台まで急騰＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:44）（日本時間06:44）

米2年債 3.576（+0.029）

米10年債 4.134（+0.039）

米30年債 4.751（+0.017）

期待インフレ率 2.322（+0.027）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。原油相場が再度急騰し、米株式市場を圧迫。原油相場は、ＷＴＩが一時８２ドル台まで一気に上昇した。イランが本日もカタールやクウェート、ＵＡＥ、バーレーンなど米軍基地がある中東諸国にミサイルおよびドローン攻撃を実施しており、沈静化の気配が依然として見当たらなず、混乱が長期間するのではとの警戒感が市場に広がっている。



２－１０年債の利回り格差は+５６（前営業日：+５４）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

