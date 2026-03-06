豚ゴボウきんぴら【材料】（2人分）豚肉(こま切れ) 50gゴボウ 1/2~1本ニンジン 1/4本サヤインゲン 5~6本塩 少々<調味料>酒 小さじ 1.5砂糖 大さじ 1しょうゆ 小さじ 2赤唐辛子(刻み) 1/2本分【下準備】1、豚肉は食べやすい大きさに切る。2、ゴボウはタワシできれいに水洗いし、ささがきにして水に放つ。3、ニンジンは皮をむき、ゴボウに合わせて薄切りにする。4、サヤインゲンは軸側を少し切り落とし、長さ3〜4cmの斜め切りにして、塩を入れた熱湯でゆでザルに上げる。【作り方】1、フライパンに分量外のゴマ油を強火で熱し、豚肉を炒める。色が変わったら水気をきったゴボウ、ニンジン、サヤインゲンを加えて炒め合わせる。2、全体にしんなりしたら＜調味料＞の材料を加え、汁気がほとんどなくなるまで炒め合わせて器に盛る。【このレシピのポイント・コツ】ゴボウだけのきんぴらより、豚肉やレンコンなど、いろいろ入れて炒めると、食感も、見た目もおいしくなりますね！ここでは豚肉を使っていますが、冷凍庫に残っている牛肉や鶏肉等があれば、食べやすい大きさに切って代用して下さい。少し多めに作っておけば、お弁当のおかずにもなり便利です。細かく刻んで混ぜご飯にしたり、卵焼きに入れてもいいですね！