まもなく始まる新生活にむけて、新しいコスメを考えている方も多いのではないでしょうか。

トレンドと遊び心が詰まった生活雑貨店で、「新生活にオススメコスメ」を調査しました。

ゆめタウン夢彩都1階にある「長崎ロフト」。

コスメや文具、バラエティ雑貨に家庭用品など、日々の暮らしを、楽しく豊かにする雑貨を取りそろえています。

（栗山真乙アナウンサー）

「カラフルなアイテムが楽しめる春は、いつもと違うメイクを楽しみたいですよね。

現在、コスメフェスティバル開催中の長崎ロフトでは、メイクアイテムやヘアケアアイテムなど、幅広い商品が揃っています」

長崎ロフトで人気の「新生活にオススメコスメ」のランキングは？。

【第5位】57 はがせるベース〔ジェルミーワン〕1,540円(税込)

ジェルミーワンの「はがせるベース」は、ジェルネイルを塗る前に塗って硬化すれば、ペリッとシールのように簡単にはがせます。

保湿成分配合で、ネイルケアもできる優れものです。

【第4位】クリーミータッチライナー 02ミディアムブラウン〔 キャンメイク〕715円(税込)

人気のブランド「キャンメイク」のアイライナー。

1.5mmの超極細の芯で、まつ毛のすき間もラクに埋めることができます。

くっきり濃密な発色で、落ちにくいジェルタイプのアイライナーです。

ミディアムブラウンは、優しく目元を引き立てるブラウンで人気色です。

【第3位】ウォーターフルトーンアップサンクリーム〔ダルバ〕2,860円(税込)

韓国のスキンケアブランド「ダルバ」。

これからの季節の必需品、UVカット効果のある化粧下地「ウォーターフルトーンアップサンクリーム」は、汗や水に強く、化粧崩れしにくい処方です。

自然なトーンアップ効果で、どんな肌の色にも合わせやすいベイビーピンク。

紫外線から肌を守り、日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ効果が期待できます。

【第2位】赤箱ビューティークリーム〔カウブランド〕770円(税込)

なじみのある牛のイラストと、赤いパッケージが特徴の「赤箱ビューティークリーム」。

持ち運びやすいサイズで、顔や体など全身に使えます。

（栗山真乙アナウンサー）

「さらっとした塗り心地で、」石けんのいい香りがします」

【第1位】リファ ロックオイル R 100mL〔MTG〕2,640円(税込)

ヘアオイル「リファ ロックオイルR」は、熱をすばやく伝え、すばやく下げるという、独自の熱伝処方。

髪の表面を固めず、きれいなカタチをキープしてくれます。

（栗山真乙アナウンサー）

「ヘアアイロンの前に使うことで、キューティクルを補修しながら、ヘアスタイルをロックしてくれます。時短で、きれいにまとまるなんてうれしいですね」

「長崎ロフト」にはこのほかにも、新生活にうれしいアイテムが充実しています。

「コスメフェス」を開催中なので、お気に入りの春の新作コスメを探してみてください。