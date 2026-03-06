ここで一回、私の小さいころの話をしよう。生まれたのは愛媛県八幡浜市。港から船で25分ほどのところにある大島で産声をあげた。父は正夫、母はアキ。父は中学校、母は小学校で島の先生だった。兄が2人で3人兄弟の末っ子やった。

当時は「中本」姓だった。高校も大学も社会人の阿部企業で監督をしたときも「中本史郎」だった。馬淵というのは母方の姓。跡取りがいなくて、馬淵の家を何とか継いでくれないか。母親に頼まれて、親孝行をできるときにはしとかんと、と承諾した。馬淵となったのは明徳義塾に行ってからだった。

海を見て育った。山より海。海の近くじゃないと落ち着かん。今も高知で海の側（そば）に住んでいる。怖いのは台風だけ。海というのは果てしなく広い。その向こうに何があるのか。チビっ子なりに想像していたんだと思う。

大島では魚が豊富にあった。マグロとクジラ以外はほとんどの魚を釣ったと思う。関サバ、関アジの海ともつながっているから、東京では高値で取引される魚も干物にしていた。小学校高学年になったら、自分で4馬力の釣り船を運転して、沖で釣っていた。船の無免許運転だったけど、もう時効かな。

まだ戦後間もない時代だったし、生活は豊かじゃなかった。島では水道も通ってなくて、塩味のする井戸水を使っていた。風邪をひいたときに初めてバナナというものを食べたのも、思い出のひとつにある。

大島小、大島中と進む中、小さいころのヒーローは長嶋茂雄さんだった。小さいころはラジオで巨人戦を聴いて、東京五輪の時期に初めて買った白黒テレビでも長嶋さんのプレーばかり見ていた。格好良かったな。体操服にマジックで「3」と書いて、仲間を集めて「大島ジャイアンツ」というソフトボールチームをつくった。もちろんポジションは三塁。小6のときに八幡浜市内の大会で郡部や島の学校を対象にしていたBゾーンで優勝したんよ。連絡船で島に戻ったら、みんなで大漁旗を振って出迎えてくれた。あれはうれしかった。

でも野球の監督になったり、高校で先生になるという未来は頭の片隅にもなかった。父親も「教師にだけはなるなよ」とか言っていたしな。自分でも魚を釣って暮らすのが性に合うかなとは思っていた。遠洋漁業に一度出かけると、札束をどんと腹巻きの中に入れている漁師が周りには多かったし、その羽振りの良さに引かれていた。漁師になれば、ひと財産できると思っていた。中学時代には進路で漁業関係の高専ということも考えていたときがあった。

そんな中で中学生にとっては大きな事件が起こった。それが高校野球だった。69年（昭44）夏の甲子園。決勝は松山商と三沢。島の中学2年生にとって、あまりにも刺激的な延長18回の名勝負だった。

◇馬淵 史郎（まぶち・しろう）1955年（昭30）11月28日生まれ、愛媛県八幡浜市出身の70歳。三瓶高―拓大。83年に社会人の阿部企業で監督に就任、86年に都市対抗初出場、日本選手権で準優勝。90年から明徳義塾の監督に就任、02年夏の甲子園で優勝。監督として甲子園通算39回出場（春17回、夏22回）は歴代1位。甲子園55勝は歴代4位。23年には日本代表監督としてU―18W杯優勝を果たした。